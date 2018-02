Conoce 15 datos que animan al sector construcción, según Credicorp Capital

- / -

Foto 7 | Existe un gran pipeline de proyectos garantizados que impulsarán el crecimiento. Por volumen de inversión, el primero es el Metro de Lima (por US$ 5,658 millones); seguido por los Juegos Panamericanos Lima 2019 (por US$ 1,260 millones); a lo que continúa la expansión del Aeropuerto Jorge Chávez (por US$ 800 millones) y Vía Parque Rímac (por US$ 750 millones). Vea el detalle de los proyectos en la foto.