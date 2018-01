Congreso ya no interpelará al ministro de Agricultura

El ministerio de Agricultura José Hernández dijo a Gestión.pe que la moción de interpelación que enfrentaba desde la quincena de diciembre por la falta de acción de su sector en las labores de encauzamiento del río Piura.

“La interpelación no se concretó, fue postergada. Yo me presenté, y no había quorum. Me dijeron que fue postergada, pero de acuerdo a plazos del reglamento del Congreso, ya se pasaron el plazo”, indicó José Hernández a Gestión.pe.

El proyecto tenía programado un presupuesto de S/346 millones, pero solo se gastaron S/200 millones del Minagri y la Autoridad para la Reconstrucción con cambios.

La moción fue admitida con 51 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones, entre legisladores del Frente Amplio, Fuerza Popular, Nuevo Perú y la Célula Parlamentaria Aprista. El ministro asistió el miércoles 20 de diciembre, un día antes del juicio de vacancia al presidente Kuczynski.

“Ya ha sido terminado todo eso, se ha hecho todo lo que se acusaba que no se iba a hacer (en el río Piura)”, dijo el ministro.

Labores culminadas

Las labores de encauzamiento de este río, cuya longitud es de 117 kilómetros, tienen un avance de 90%. En tanto, el canal guía (que permite al cauce tener pendiente) se extiende alrededor de 70 kilómetros.



El ministro explicó que los congresistas iban a preguntar sobre qué se iba a remover la tierra dentro del cauce, pero el ministro dijo que “no es así”, ya que la tierra se ha sacado desde el cauce, extrayéndose sedimentos de 5 metros.

De esta manera, por el río Piura ya puede pasar un volumen de 3,000 metros cúbicos por segundo de agua.



Además, se han removido tierras por un ancho de 100 a 150 metros, en un canal guía de 150 kilómetros. “La interpelación legal se basaba en un documento del colegio de Ingenieros de Piura“, dijo.

“Se han removido íntegramente las observaciones, entre muchas de las cosas que se decía y por las cuales se pidió interpelación, ya se han resuelto. “, indicó.

Reconciliación

Acerca de si conformaría el nuevo Gabinete de la Reconciliación, el ministro José Hernández señaló que ha puesto su cargo a disposición, a la vez que señaló que su cartera es de las que más contacto tienen con otras bancadas, uno de los requisitos que puso la primera ministra Mercedes Aráoz.



“Yo siempre he estado en contacto, soy uno de los ministerios que casi más contacto tienen con los legisladores, por la sencilla razón, que trabajamos para el área rural. No hay congresista que no esté impulsando proyectos de agricultura. Constantemente me reúno con Congresistas, incluso en reuniones que bordean las 11 de la noche”, dijo.