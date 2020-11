El inicio del debate para aprobar la Ley de Presupuesto Público del 2021 estuvo programado para ayer a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, con la asunción de Manuel Merino como presidente, tras la vacancia de Martín Vizcarra, la sesión tuvo que suspenderse.

La Comisión de Presupuesto, presidida por el congresista de Alianza Para el Progreso, Humberto Acuña, será el lugar donde se debata esta iniciativa legislativa. Precisamente este grupo de trabajo, ya tiene listos los predictámenes, no solo de la ley de presupuesto, sino también de endeudamiento público y de equilibrio financiero.

Por segundo año consecutivo, la aprobación del presupuesto se dará en una coyuntura política particular. El presupuesto del 2020 fue aprobado a finales del 2019 por el Poder Ejecutivo a través de un decreto de urgencia, ya que el debate no se pudo dar en el Parlamento porque había sido disuelto.

Ahora, ya con el Congreso operativo, el debate del proyecto de ley del 2021 se iniciará con nuevos actores políticos, pues se inicia un nuevo Gobierno y aún no se conoce quién dirigirá el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actor clave en este proceso.

Inclusión de proyectos

En medio de esta crispación política, uno de los últimos actos de la gestión de la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, fue dar a conocer que hasta el 7 de noviembre último, el Congreso de la República solicitó incluir 532 proyectos de inversión en el presupuesto del 2021, por un monto que supera los S/ 5,000 millones.

Según la data del MEF, todos los proyectos cuentan con viabilidad de sus entidades, sean gobiernos regionales o locales, pero hasta la fecha de corte solo cinco estaban aptos para obtener recursos para su ejecución. Aunque aún quedaban 290 sin respuesta de los sectores.

En el Perú, el hecho de que un proyecto cuente con la viabilidad de su institución no significa que se pueda ejecutar. Para que esto último suceda, debe cumplir con los estándares técnicos del sector al que pertenece. Recién cuando se garantizan los estándares se declara apto y la obra se puede realizar.

Las características mínimas para declarar apto un proyecto son el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales, el saneamiento físico legal, que no se duplique con otros gastos o inversiones; y que no se fraccione (un aula no es un proyecto).

Fuentes vinculadas con la elaboración del presupuesto, aseguraron que lo usual es que estos proyectos que se añaden al presupuesto pasen por un filtro técnico en el MEF y los sectores respectivos, pero con la situación actual, existe la posibilidad de que la Comisión de Presupuesto los incluya sin este análisis.

Presupuesto sin consenso

El predictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público del 2021 elaborado por la Comisión de Presupuesto del Parlamento, mantiene casi en su totalidad la redacción y los artículos de la iniciativa enviada por el MEF a finales de agosto.

De las 137 iniciativas analizadas entre artículos y disposiciones complementarias, hay 96 (72%) que ya lograron consenso tanto con los responsables del MEF como con los técnicos y asesores de los parlamentarios de la mencionada comisión.

Pero hay otras 38 (28%) que aún no tienen consenso y es en este grupo de artículos y disposiciones complementarias donde se enfocará el debate de los congresistas en las próximas semanas.

Son dos temas generales claves sobre los que girará la discusión: incrementar los recursos a gobiernos regionales y locales; y que la aprobación de transferencias e incrementos presupuestales sea hecha por el Congreso y no por el MEF, como se hace desde algunos años.

Más recursos

En la Comisión de Presupuesto no variarán el monto del presupuesto, que es superior a los S/ 183,000 millones (3.2% más que en el 2019), pero sí tienen la firme intención de modificar la distribución de los recursos.

Según la composición del proyecto de presupuesto, en el 2021 el Gobierno nacional tendría al inicio del año S/ 129,042 millones, que son el 70.5% del total. Mientras los gobiernos regionales iniciarían con S/ 33,093 millones (18.1% del total) y los gobiernos locales, con S/ 20,984 millones (11.4%).

En la comisión presidida por Acuña consideran que existe una brecha muy grande en el presupuesto institucional de apertura (PIA) del Gobierno nacional con los de los gobiernos regionales y locales. Su objetivo es reducir esta diferencia en al menos 20%.

Es decir, gobiernos regionales y locales tendrían más presupuesto al inicio del próximo año y ya no esperarían las tradicionales transferencias de MEF.

“Buscaremos una descentralización efectiva”, dijo en su primer discurso como presidente de la República, Manuel Merino, frase que está en línea con lo mencionado por Humberto Acuña, quien afirmó que se busca una “verdadera descentralización fiscal”.