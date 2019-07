Congreso pretende que se construya un nuevo oleoducto norperuano

La rotura y consiguiente derrame de petróleo tras el nuevo ataque que sufrió el Oleoducto Norperuano –en el kilómetro 237 de esa estructura, en Loreto– continuaba hasta ayer, y con el inicio de la huelga de comunidades nativas que han tomado la estación 5, en el ramal norte de esa infraestructura, Petroperú no puede aún detener ese derrame, según fuentes de esa empresa.

Aun cuando este fin de semana el presidente de la petrolera estatal, Carlos Paredes, formuló una exhortación para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intervengan y resguarden el oleoducto, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes –consultado sobre tal pedido en el programa Agenda Política– afirmó que tal intervención no va a resolver los problemas que hay en la zona actualmente.

“Creo que, en el fondo, eso (la intervención) no resolvería la problemática que se está generando actualmente. Primero habría que invertir en mejorar las condiciones de operatividad de ese ducto, y ver cómo se opera mejor, dado que da servicios a las empresas que operan en la selva, que le venden su crudo a la refinería de Talara”, afirmó en Agenda Política.

Además, el titular del Minem señaló que el Gobierno ya dialoga con las federaciones de comunidades nativas de la zona para resolver los problemas de las brechas sociales que afectan a las poblaciones alrededor del oleoducto, como son la falta de agua y electricidad, la mala salud y educación, y que se aplique un plan integral para resolver esa problemática.

Posición de Petroperú

El fin de semana, en declaración a RPP TV, el presidente de Petroperú señaló que es indispensable que las fuerzas del orden intervengan, pues el oleoducto es un activo nacional y la legislación permite que estos activos sean resguardados por las Fuerzas Armadas y Policiales, pero no se da tal resguardo, como sí lo tiene, por ejemplo, el gasoducto de Camisea.

Explicó que la presencia de las fuerzas del orden en la zona sería sobre todo disuasiva, pues señaló que Petroperú ha sido objeto de presunta extorsión –por parte de personas al parecer procedentes de las zonas donde han ocurrido los ataques al ducto– de que si Petroperú no accedía a sus requerimientos, atacarían esa tubería, y tales amenazas se han hecho efectivas.

Derrame continúa

En tanto, fuentes de Petroperú indicaron que, en el caso del atentado que sufrió a mediados de junio el oleoducto en el kilómetro 237 del ramal norte, la oposición a la limpieza y remediación del derrame de petróleo se mantuvo hasta el día 3 de julio último, pero todo el esfuerzo de avance se paralizó con el inicio de la huelga y toma de la estación 5 por comunidades nativas de la zona.

Hasta antes de la huelga, la empresa había logrado instalar un pórtico que levantó la tubería atacada para verificar la causa del incidente, pero no pueden seguir con la remediación porque el equipamiento que se necesita para hacerlo debe pasar por la estación 5 del oleoducto, que está tomada por los manifestantes.

Los huelguistas exigen al Gobierno que honre una serie de compromisos incumplidos en vivienda y salud. Además, indicaron que hasta el momento el Gobierno ha ofrecido un cronograma para ejecutar proyectos de alcance social.

Cifras y datos

1. Pérdidas. US$ 100 millones por año es el déficit que afronta Petroperú, por la inversión en seguridad que le da al oleoducto según esa empresa.



2. Modernización. Del oleoducto, demandaría inversión entre US$ 600 a US$ 1,700 millones, según Petroperú.



3. Canon. El presupuesto institucional modificado por canon para Loreto este año es de S/ 214 m