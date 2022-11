La presidenta de la comisión, Rosangella Barbarán, señaló a Gestión que este grupo tendrá actividades hasta el próximo año, y todos los proyectos de ley sobre pensiones que están ingresando (a la comisión) serían derivados al mismo para ser analizados.

“El grupo hará recomendaciones sobre la problemática actual del sistema de pensiones. Determinará qué proyectos de ley, de los que han ingresado a la comisión relacionados a las AFP, podrían ayudar a solucionar ello. La propuesta inicial son siete meses, pero se puede acortar a cinco o tres meses (estaría sujeto a votación). Desde la comisión, con las conclusiones del grupo de trabajo, vamos a presentar una normativa integral si es que el tiempo nos da como comisión. Se apuntaría a tener las conclusiones (del grupo) en este tiempo”, dijo la también congresista de Fuerza Popular.

Trabajo en conjunto con el Gobierno

Según la presidenta de la Comisión de Economía, se apuntaría a trabajar con la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo, a fin de que no existan posiciones distintas entre este y el Legislativo, y se tenga una norma amparada por ambos. Asimismo, mencionó que también se buscaría trabajar con las AFP.

El gobierno de Pedro Castillo anunció en julio una comisión para la elaboración de informes técnicos con miras a una reforma del sistema de pensiones. La propuesta, de esta comisión, sería presentada en enero próximo. Las AFP y ONP no fueron incluidos en la comisión del ejecutivo.

“Yo espero que sí (que el grupo de trabajo se reúna con la Comisión Multisectorial del ejecutivo). Asimismo, se escucharía también a las asociaciones de aportantes y exaportantes del sistema privado y nacional, las propias AFP y otros grupos de interés. Actualmente la comisión cuenta con un especialista del BCR e invitamos a diferentes técnicos. Se busca tener conclusiones que se sostengan en el tiempo”, indicó la legisladora.

Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, y el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, manifestaron que esta disposición a contar con las opiniones de las AFP y otros grupos de interés es positiva para una potencial reforma.

“Este grupo de trabajo apuntaría a lo mismo que la comisión del Ejecutivo. En ese sentido, es importante que se recoja la visión de los actores relevantes en el diagnóstico, y que se tenga como primer paso el plantear cómo ampliar la cobertura de aquellos que no están afiliados a ningún sistema pensionario”, señaló Prialé.

Posibles puntos a mejorar en sistema de pensiones

Entre algunos de los puntos a analizarse por el grupo, Barbarán mencionó el cobro de comisiones de las AFP según la rentabilidad que obtengan para los afiliados de las AFP. Enfatizó también la vulnerabilidad del fondo común del sistema nacional.

“En el sistema privado hay costos altos o pérdidas que solo recaen en el aportante y no en las AFP. Una AFP que no genera rentabilidad a los aportantes no debería ganar exactamente igual como cuando sí la tiene. Por otro lado, en el sistema nacional no existe una fuente individual o de respaldo a los pensionistas, pues están sujetos a un fondo común. Desde la jefatura de la ONP nos indicaron que este tema es fácilmente penetrable en el sentido de que, si dejaran de aportar los jóvenes, hoy los adultos o ya jubilados estarían vulnerables. Podría destruirse (el sistema) si no hay aportes de los jóvenes”, comentó.

Prialé y Ferrini mencionaron que las AFP ya han propuesto una tercera forma de cobro de comisiones, la cual es por desempeño de la rentabilidad de los fondos.

“Hay predisposición por parte de las AFP para hacer cambios en favor del afiliado, pero no se han podido dar por falta de voluntad política. Con la comisión de desempeño las administradoras cobrarían un monto fijo asociado a la administración; y la parte más significativa (de la comisión), a la rentabilidad que generan. Esta sería una herramienta para incentivar a aquellos no afiliados”, afirmó la presidenta de la Asociación de AFP.

Asimismo, Barbaran afirmó que otro punto en la agenda será analizar la propuesta que plantean algunos congresistas sobre la integración en el sistema de pensiones.

“No se tiene una postura sobre ello (sistema integrado), pero hay proyectos que han ingresado a la comisión respecto a esto. Se espera determinar la viabilidad o no de esta propuesta”, acotó.

Respecto de este tipo de planteamientos, los participantes del mercado de fondos de pensiones consultados por Gestion.pe señalaron como error tomar modelos de otros países de la región sin tomar en consideración la realidad peruana, que tiene a la informalidad como constante.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó a inicios de noviembre una reforma de pensiones que elimina las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que contempla la creación de un modelo mixto.

“Nosotros estamos de acuerdo con que haya un sistema integrado, pero con libre elección del afiliado sobre quién administrará su ahorro. Además, se debe tener cuidado con los detalles. Lo que sucede es que no podemos replicar, por ejemplo, lo de Chile, porque las condiciones laborales son distintas con una cobertura (de afiliados) mucho menor. La propuesta chilena sugiere un incremento de aportes del 10% al 16% del sueldo, y no se sabe si Perú podría soportar ello”, indicó Ferrini.

Plan de trabajo del grupo especial

Barbarán mencionó que el plan de trabajo (que se aprobaría la próxima semana) tendría las siguientes fases:

Recopilación de información (recepción de proyectos de ley, opiniones técnicas y participación de grupos de interés)

Diagnóstico del sistema de pensiones y opinión sobre el planteamiento normativo.

Debate sobre la aprobación o no de proyectos de ley e iniciativas nuevas. El grupo de trabajo genera la recomendación y se vota en la comisión.

“El primer o segundo mes ya se podrían detectar las fallas del sistema y trabajar en iniciativas nuevas”, agregó la congresista.

¿Quiénes conforman el grupo?

El grupo de trabajo es conformado por los siguientes congresistas: