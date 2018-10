Congreso pone en riesgo la lucha contra los cárteles de precios

Dos proyectos de ley, uno de la bancada de Fuerza Popular y otro de Acción Popular, buscan reducir los incentivos del Indecopi para negociar con empresas que forman parte del cártel y exonerarlas de multas cuando delaten la concertación a través del programa de clemencia (especie de colaboración eficaz).



Sin embargo, su aplicación podría perjudicar la desarticulación de los cárteles, ya que desde 1996 hasta el 2014, no existieron incentivos para su uso efectivo.



Por ello, Jesús Espinoza, secretario técnico del Indecopi, explicó que se requiere de un incentivo alto para que las empresas que se coluden traicionen el cártel, esto es la exoneración de la sanción, que permite además tener en el radar este tipo de prácticas que de otra manera permanecerían ocultas.



Agregó que la aplicación de esta exoneración no es sinónimo de impunidad, ya que la empresa no se libera de la responsabilidad judicial por los daños y perjuicios que pudo ocasionar a los afectados, ni de la aplicación de las medidas correctivas para que no se vuelva a repetir esta situación.



Las iniciativas

El proyecto de ley de Fuerza, presentado por Juan Carlos Gonzales Ardiles sostiene que el programa de clemencia al exonerar el pago de las multas crea un incentivo perverso, ya que premia al denunciante del cártel dejando impunes los beneficios obtenidos de ilícitos.



Así, la propuesta busca reducir los beneficios, pasando de la exoneración de la multa a una reducción del 80% de la sanción para la primera empresa que se acoja; la segunda de 50% a 40% de la sanción; la tercera y cuarta a 30% y 20% a 20% y 10%, respectivamente.



Por su parte, el proyecto de ley de Acción Popular -iniciativa del congresista Yonhy Lescano- plantea que el programa de clemencia solo se realice durante el primer año y se reduzca la exoneración a una reducción tope del 40% de la multa, para la primera empresa que denuncia.



La segunda empresa obtendría entre el 25% y 35% de la multa; la tercera 20% y 30%, las subsiguientes 20%.



Ahorro

La desarticulación de cárteles en el 2017 ocasionó que los consumidores peruanos ahorren US$ 304.9 millones, informó el Indecopi, según el estudio “Evaluación de Desempeño de las Agencias de Competencia que participan en el Programa Compal, en Términos de Impacto en los Mercados”.



Uno de los casos más emblemáticos fue la sanción a las empresas Kimberly-Clark Perú S.R.L. y Productos Tissue del Perú S.A. por colusión de precios del papel higiénico en más del 20%.



El Indecopi resaltó que este caso se detectó gracias al Programa de Clemencia, por el cual los miembros de los cárteles brindan información sobre el acuerdo, hasta que el cártel se desactive.