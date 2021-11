La Comisión de Defensa del Consumidor busca citar a las empresas de telecomunicaciones a efectos de fiscalizar posibles abusos realizados contra los usuarios del servicio de telefonía e internet, así como recibir comentarios para lograr mejorar el servicio al cliente, señaló Luis Kamiche, secretario de la Comisión a Gestión.

“Buscamos llamar a todas las empresas del rubro, esto no es nada personalizado ni ideado contra una empresa en particular. Estas compañías deben darse cuenta que somos sus clientes y no pueden abusar de nosotros”, señala Kamiche.

Al respecto, un tema al cual se le busca dar solución es el corte del servicio de internet de manera sorpresiva sin reparación hacía los usuarios, señala el secretario.

“Las empresas de telecomunicaciones no dan explicación alguna al respecto y luego, cuando se restaura el servicio luego de días, no hay un resarcimiento adecuado a los usuarios, pese a que se ha afectado su capacidad de trabajar y de estudiar de manera remota.”, explica Kamiche.

Publicidad Engañosa y Recibos

Por otro lado, el Secretario señala que se quiere atacar posible publicidad engañosa siendo utilizada por las empresas de telecomunicaciones.

“Queremos discutir el tema del uso de los términos como megabits y megabytes de manera incorrecta en publicidades, lo cual termina creando posible publicidad engañosa y generan disgusto en los consumidores, ya que no saben lo que contratan”, indicó Kamiche, quien agregó que el presidente de la Comisión, el congresista José Luna Gálvez ya estaba ayudando a organizar las citaciones.

Otro aspecto que se tocará será el de los recibos de servicio y como podrían ser mejorados para hacer los pagos más simples para los consumidores.

“No incluyen la deuda de meses pasados pendientes de pago y ello causa que se le corte el servicio a un usuario sin que se le diga porqué,” explica Kamiche, quien agrega que este es un tema que abarca a millones de peruanos y que debe ser rectificado.

Fiscalización al gobierno

Kamiche además indicó que se citará al ex ministro de transportes y comunicaciones, Augusto Valqui, quien estuvo en el cargo en noviembre del año pasado, a fin de que explique porque, en su primer día en el puesto, se amplió la concesión de una empresa por 20 años adicionales.

“Es algo un tanto extraño y queremos saber el porqué de dicha decisión”, explicó.