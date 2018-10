Congreso: EsSalud debe revelar nombres de funcionarios corruptos en contrataciones en Hospital Rebagliatti

La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli Aristondo, se presentó esta mañana en sesión reservada y por casi cuatro horas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside Luis López Vilela (FP), para responder sobre presuntas irregularidades cometidas en el Hospital “Edgardo Rebagliati Martins” y demás redes hospitalarias a nivel nacional, cometidas desde el 2012 por funcionarios y servidores públicos de esa entidad.

Inicialmente, los congresistas del referido grupo congresal, aprobaron que la sesión sea pública, pero en una reconsideración de la votación, se aprobó que sea reservada.

La parlamentaria María Melgarejo Páucar (FP), fundamentó la decisión al afirmar que “por imagen de la funcionaria, el poco tiempo que tiene en el cargo y la presunción de inocencia”, debería ser una sesión reservada.

“Hay derechos que se tienen que respetar”, opinó.Luis López Vilela opinó que Molinelli “no pudo responder las inquietudes relacionadas a los tipos de contrataciones con el Estado y la corrupción que hubo con los gerentes anteriores.

Anunció que la invitarán para la sesión que se realizará el próximo miércoles 24 de octubre en la que “esperemos que diga los nombres de quiénes son los funcionarios que han estado en acto de corrupción, y cuáles son las funciones que han adoptado o si han denunciado o no lo han hecho”, enfatizó.

“Ella manifestó que asume la dirección política, pero no maneja el tipo de contrataciones con el Estado”, Esperamos seguir informándonos y que los colegas congresistas sigan apoyando las investigaciones con sus preguntas para desterrar la corrupción que existe a nivel nacional”, precisó.

Advirtió que no sólo se indaga e investiga a la actual dirección ejecutiva, sino también a quienes estuvieron al frente de la institución desde el 2012. Hay algunas preguntas referentes a pagos y tercerizaciones que no ha respondido porque no manejaba las cifras exactas.