Congreso debate propuesta para que facturas se paguen en máximo 30 días calendario

La Comisión de Economía del Congreso inició poco después de las 8am el debate del proyecto que establece el pago de facturas comerciales en un plazo máximo de 30 días, a fin de fortalecer la capacidad financiera de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

La presidenta de la Comisión de Economía, Mercedes Aráoz , destacó que han recibido comentarios de varios sectores, entre ellos, la propuesta de la Asociación de Emprendedores del Perú ( ASEP).

De aprobarse la ley, se le dará vigencia nueve meses después de su publicación. "Hay un proceso de adaptación porque Sunat y los proveedores deben cambiar el sistema de cómo elaboran sus facturas. También se plantea la progresividad, 60 días el primer año y 30 días al siguiente año", explicó.

"Al sector público se le obligará a cumplir con un plazo máximo de 15 días calendarios después de la aprobación de la factura de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado", agregó.

En tanto, las empresas que pasen el tiempo estipulado de la Ley 30 días generarán interés y moras sobre la deuda existente y las tasas serán estipuladas por el Banco Central de Reserva ( BCR).



Sin embargo, durante el debate el congresista Víctor García Belaunde, cuestionó que estas facturas comerciales representen solo el 0.5% de las opciones de pago.

En esa línea, Aráoz defendió la propuesta y argumentó que el bajo porcentaje responde que los proveedores no tienen la opción de conseguir financiamiento con este tipo de facturas.

"Queremos que la factura comercial iguale condiciones con las facturas negociables, porque la primera no tiene la capacidad de ser negociable en el mercado y no se puede conseguir el financiamiento del factoring. Entonces, queremos conseguir la posibilidad de obtener el financiamiento alternativo que no se tiene, porque sino el que se financia todo es el proveedor", indicó.

"Con esta propuesta, al momento que se da conformidad tienen valor tributario, por eso el crédito fiscal; y damos una señal clara que es negociable y se puede conseguir financiamiento en el factoring y baja los gastos financieros", argumentó.

Datos:

El plazo de pago con fecha tiene tres etapas:



– Las empresas tendrán tres días para aprobar los productos, bienes y/o servicios contratados y permitir la emisión de la factura.

– Las empresas contratantes tendrán un plazo máximo de cinco días hábiles para emitir la conformidad y aceptar la factura.

– Las empresas deberán pagar obligatoriamente a los proveedores en un plazo máximo de 30 días.