La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso sustentó -en la víspera- el proyecto de ley que busca apoyar a las mypes que se vieron afectadas por la pandemia e impulsar su reactivación económica.

Luis García, de Fuerza Popular, propone incorporar un régimen especial de sanciones administrativas aplicable a este sector en la Ley de Contrataciones del Estado.

El parlamentario advirtió que según el INEI las mypes emplearon en el 2020 a 4.5 millones de trabajadores, es decir, 48.6% menos que el año anterior. “Este nivel de empleo representa el 26.6 % de la PEA”, puntualizó el congresista.

Indicó que su propuesta -en concreto- lo que se busca es modificar el régimen de sanciones de la Ley de Contrataciones del Estado solo para las mypes dado que el actual régimen contempla “sanciones draconianas” para las faltas más severas.

Además se propuso cuatro tipos de sanciones que imponen una inhabilitación en su derecho a contratar con el Estado.

En la primera, la sanción es no mayor a tres meses ni menor a un mes, en la segunda es no mayor a seis meses ni menor a tres meses, en la tercera es no mayor a doce meses ni menor a tres meses y en la cuarta es no mayor a 24 meses ni menor a tres meses.

Especificó que cuando la sanción es multa se reduce entre el 10% al 75% del monto correspondiente, dependiendo del caso.