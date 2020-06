Frente Amplio presentó un nuevo proyecto de ley, el 05474-2020, el cual plantea que las empresas realicen las pruebas de tamizaje para el Covid-19 a todo el personal a su cargo, sea que esté realizando labores en el centro de trabajo o no.

EL proyecto indica que el empleador “asumirá el costo de las pruebas de tamizaje necesarias, debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud, para todo su personal, sin que ello genere costo o retención salarial de ninguna forma a los trabajadores a su cargo”.

La propuesta indica que esta protección, además, aplica a todo trabajador, “indistintamente de su régimen laboral, o si al momento de prestar servicios no se encontraban en su centro de laboral, o vienen desarrollando sus labores de forma remota”.

Además, se obligaría al empleador a aportar los costos del equipo de protección de protección personal al trabajador que labora desde su casa.

Este proyecto es algo interesante, puesto que hace poco se presentó otro proyecto de ley para modificar el teletrabajo, el cual existía antes de la pandemia, pero estaba en desuso por su complejidad, y hacerlo más parecido al trabajo remoto, garantizando su viabilidad luego de la cuarentena, demostrando una falta de cohesión de intereses en el congreso.

Crítica

Al respecto, Cesar Puntriano, socio del estudio Muñiz, comenta que “el trabajo remoto apunta a que el trabajador asume las condiciones de trabajo necesarias para desarrollar sus labores. No solamente hablamos del internet o computadoras, sino también del equipo de protección personal”.

Puntriano además señala que le “parece preocupante es que se pretenda exigir exámenes de descarte de COVID cuando no hay retorno al centro de trabajo”.

“La empresa debe ser responsable de garantizar que el trabajador no se contagie de covid en sus instalaciones no en su casa”, afirma, señalando que esta nueva obligación del empleador no tiene mucho sentido.

Desincentiva el trabajo remoto

Puntriano señala que, de no ser así “se desincentiva al trabajo remoto”, asemejando la figura al teletrabajo, la cual estaba casi en desuso debido a sus altos costos.

Considera que estos costos elevados podrían llevar a mayor desempleo y efectos negativos en el trabajador, perjudicándolo, en lugar de ayudarlo.

“Me preocupa que sigan saliendo este tipo de proyectos que en vez de sumar a favor de los trabajadores, restan”, comenta Puntriano.