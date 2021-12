La Comisión Agraria del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen de insistencia de la ley que busca crear el servicio civil voluntario de graduandos para el sector agrario (Secigra Agrario), en el cual podrán participar estudiantes del ultimo año de estudios académicos y egresados de las facultades de estudios relacionados al sector agrario.

El proyecto ya había sido aprobado en el Congreso, pero fue observado por Pedro Castillo a finales de noviembre porque, según el Ejecutivo, la norma viola el principio de igualdad. Ello, debido a que la ley indicaba que los estudiantes que participen en el Secigra tendrían puntos adicionales al participar en concursos para acceder a la administración pública, así como para calificar a becas.

Adicionalmente, señaló que, como estaba redactada la norma, fuera de los beneficios que afectaban el principio de igualdad, nada diferenciaba al Secigra Agrario de prácticas preprofesionales o profesionales regulares, por lo que terminaría siendo un despropósito.

El Ejecutivo además argumentó que la norma no era un verdadero “servicio civil”, dado que también se estarían utilizando empresas receptoras de estudiantes y graduandos del sector privado. Asimismo, indicó que se iba en contra de la competencia del Ministerio de Educación, quien debía normar sobre el tema y contra la autonomía de las universidades.

Finalmente, señaló que no se realizó sin un análisis de presupuestal con relación a la entrada en vigencia de la norma.

Insistencia

Sin embargo, la comisión rechazó todos los puntos presentados por el Ejecutivo y aprobó el dictamen sin incorporar ninguna de las observaciones realizadas.

Al respecto, el congresista de la bancada de Acción Popular y vicepresidente de la Comisión agraria, Raúl Doroteo, señaló que “no se presentaron argumentos validos”.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la ley no viola el principio de igualdad, sino que ayuda al cierre de brechas.

“El puntaje adicional no limita ningún derecho fundamental, solo reconoce la experiencia del Secigra Agrario”, indica el dictamen al respecto.

Asimismo, el documento señala que la creación del Secigra no es innecesaria, ya que responde a la necesidad de acortar las brechas de asistencia técnica en el sector agricultura.

Finalmente, el dictamen indica que la norma se realizó con el apoyo del MEF, entidad que no hizo observación adicional con respecto a la afectación del presupuesto del Estado, por lo que no cabe indicar que no se hizo un análisis presupuestal.

EL DATO

Campaña. Durante la campaña presidencial, el presidente Pedro Castillo indicó que crearía el Secigra Agrario para brindar apoyo técnico a los agricultores del país. En ese entonces la iniciativa se planteó como un servicio social obligatorio, el cual formaría parte de una segunda reforma agraria. Pese a lo prometido por Castillo, fue su gobierno el que observó la ley.