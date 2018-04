Conglomerado chino HNA venderá parte o toda su participación de US$ 6,300 millones en Hilton

HNA Group Co Ltd, el conglomerado chino altamente endeudado formado por empresas que van desde el sector de la aviación hasta el de finanzas, planea vender parte o la totalidad de su participación de US$ 6,300 millones en Hilton Worldwide Holdings Inc, en una nueva señal de la necesidad de deshacerse de activos y combatir la escasez de efectivo.

El anuncio de venta, emitido el jueves a través de una nota a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), llega un año y medio después de que HNA compró un 25% de participación en Hilton por alrededor de US$ 6,500 millones para convertirse en su principal accionista.

Actualmente HNA es dueño del 26.1% de Hilton. Las acciones de Hilton subieron un 1% a US$ 78.79 al mediodía y cotizaban a US$ 78.46 a las 1800 GMT.

Después de una ola de inversión de US$ 50,000 millones en los últimos dos años, HNA ha vendido activos en los últimos meses para pagar una gran cantidad de deuda que está agotando sus finanzas. En marzo vendió sus participaciones del 25% en Park Hotels & Resorts y Hilton Grand Vacations Inc por un total de US$ 2,500 millones.

En los primeros 11 meses del año pasado, los préstamos bancarios y bonos de HNA aumentaron en más de un tercio a 637,500 millones de yuanes (US$ 101,100 millones), según mostró un informe de HNA China.

El conglomerado había obtenido un préstamo para adquirir las acciones de Hilton. Una presentación a la SEC en diciembre del 2017 mostró que HNA había aumentado el préstamo para sus acciones de Hilton de US$ 3,000 a US$ 3,500 millones. Los prestamistas son JPMorgan Chase & Co, Credit Suisse AG , Deutsche Bank AG y UBS AG.

No se conocieron detalles sobre cuándo ni a quién le vendería HNA su participación en Hilton, ni el tamaño de la desinversión. Un portavoz de Hilton se negó a hacer comentarios.

Según una presentación a la SEC de octubre del 2016, existen restricciones sobre cómo HNA puede vender su participación en Hilton en caso de una desinversión en los primeros dos años de propiedad. Las limitaciones incluyen obtener la aprobación de la mayoría del directorio de Hilton.