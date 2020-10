El Congreso suspendió este jueves el Pleno Virtual en el que se debatía el texto sustitutorio que propone el “congelamiento de deudas” para quienes enfrenten problemas de pago a raíz del COVID-19, donde se establece un periodo de gracia de 90 días.

La nueva cita es para este viernes 2 octubre a las 11:00 a.m. cuya sesión contará con la ponencia de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, quien sustentará el proyecto de ley del Ejecutivo de garantías estatales para deudores con problemas de pago.

Durante la sesión de este viernes también se espera la participación del titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Javier Palacios.

Cabe mencionar que mientras el Pleno debatía su propuesta legislativa, el Ejecutivo a su vez ingresaba su propio proyecto respecto al mismo tema, y en el que se incorporaba las garantías estatales.

De esta manera, la congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, a través de una cuestión previa solicitó la participación de la titular del MEF para sustentar la propuesta del Gobierno.

Por otro lado, la Junta de Portavoces pasó un acta virtual para exonerar del trámite de comisión al proyecto del Ejecutivo y que ingrese al pleno directamente.

De esta manera, se espera que el proyecto del Congreso incorpore la propuesta del Ejecutivo.

Dictamen de dos comisiones

La propuesta del Congreso busca beneficiar a las personas que cuenten con créditos de consumo, créditos personales, créditos hipotecarios, créditos vehiculares, así como todo tipo de tarjeta de crédito que permita la disponibilidad de dinero en efectivo o la compra de producto o servicio.

En el caso de los préstamos revolventes y no revolventes se considera una deuda no menor a las 3 UIT (S/ 12,900); en el caso del crédito hipotecario deudas menores a los US$ 150,000 y en los créditos vehiculares deudas que se hayan otorgado para la adquisición de vehículo único que no supere los US$ 35,000.

En este proceso se incorpora el periodo de gracias de hasta 90 días, sin que afecte la tasa de interés, la calificación crediticia, considerado un congelamiento de la deuda.