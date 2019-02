Conflictos sociales ponen en jaque inversión minera de cuatro proyectos por US$ 12,000 millones

El último reporte del BBVA Research explicó que los conflictos sociales ponen en jaque la inversión minera de cuatros grandes proyectos, los que actualmente se encuentran postergados, y que en conjunto suman una inversión cercana a los US$ 12,000 millones .

"Hay un segundo grupo de proyectos en cartera que se encuentran postergados por conflictos sociales. Son proyectos que en conjunto implican una inversión cercana US$ 12,000 millones. Entre los más grandes se encuentran Río Blanco, Conga, Galeno y Tía María", refirió el economista jefe del BBVA Research, Francisco Grippa.

¿Ponen riesgo la inversión minera prevista para este año la no ejecución de estos proyectos? Al respecto, Grippa explicó que "no son un riesgo" al desarrollo de los US$ 6,000 millones de inversión proyectados para este año, dado que estos cuatro proyectos no están incluidos en el escenario base del BBVA Research .

"Para nosotros no existe un riesgo debido a que no está incorporado en el escenario base, solamente hemos incorporado en nuestro análisis Quellaveco, Mina Justa, Toromocho y Marcona. Estos cuatro proyectos juntos más los que están en pleno desarrollo de estudios de factibilidad, no están en el escenario base", argumentó.

Para el economista, más allá de lo que pueda ocurrir con la posición de las autoridades regionales sobre Río Blanco, Conga, Galeno y Tía María, "hay temas de fondo que todavía se van a tener que resolver" .

Grippa anotó que en el caso de los proyectos (Quellaveco, Toromocho, Minas Justa y Marcona) que respaldan el "auge de la inversión minera" esperada para este año, muchos de ellos se encuentran en etapa de construcción.

"Ya existe una inversión en marcha, por ejemplo, en el caso Quellaveco el año pasado se invirtió más de US$ 500 millones; en el caso de Toromocho y Minas Justas se han invertido más de US$ 230 millones, en cada uno, por lo que están avanzando", dijo. Ante lo cual, consideró que estos proyectos no se van a detener.

"No creo que estos proyectos se vayan a detener ante la posición de las autoridades regionales. Por eso estamos tranquilos", arguyó.