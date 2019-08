A través de un comunicado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) rechazó los actos de violencia en contra del proyecto minero Tía María. El gremio empresarial invocó a las autoridades locales, regionales y nacionales a buscar el diálogo con la población y hallar una solución a la situación.

"Los peruanos respetamos el derecho de protesta, pero exigimos también que se respeten los derechos de los demás: no a los bloqueos de carreteras, no a la quema de vehículos, no a la afectación de propiedad privada y pública, pleno respeto a las libertades de circulación, comercio, turismo, educación, salud y seguridad de todos", señala el comunicado.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Industrias también lamentó la situación que vive la región de Arequipa a raíz del paro indefinido que inició hoy por el proyecto minero Tía María. El gremio industrial lamentó que los desmanes ocasionados generen zozobra en los turistas y ahuyentan las inversiones.

“La situación de violencia generada por el paro en la región Arequipa por el proyecto Tía María no tiene justificación alguna en la medida que la empresa Southern Copper comunicó al inisterio de Energía y Minas que no iniciaría las obras de construcción hasta lograr espacios de diálogo y consolidar una imagen positiva frente a la población, con el objetivo de mantener un clima social positivo en el Valle del Tambo”, sostuvo la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).