Confiep: “Pedimos al presidente dos señales: que salga Tía María y que se extienda el régimen agrario”

Confiep presentó su Agenda País al presidente Martín Vizcarra.

¿Cómo se recibió la propuesta?

Soy una persona propositiva y quiero pensar que las intenciones buenas que hemos sentido son las que van a salir adelante. Creo que sí, tenemos que ponerle un poco de fe al tema. Como gremios empresariales, tenemos la misión de crear empresa, desarrollo, puestos de trabajo y bienestar en el país, tenemos una gran responsabilidad. Somos los que apuntalamos el crecimiento del país. El 80% del PBI y el 76% de la masa laboral es nuestro.

¿Qué los llevó a hacer esta propuesta?

Lo que no podemos hacer es mirar un enfriamiento de la economía y quedarnos en el balcón esperando que otro lo resuelva, tenemos que ser agentes activos en ese sentido. El Estado lo formamos todos, las personas que trabajamos en las empresas, las amas de casa, los estudiantes, los que trabajan en el Gobierno. En ese sentido es que hemos elaborado esta agenda para llevarla al Poder Ejecutivo y poderla ejecutar.

¿Qué plantea esta agenda?

Es un primer documento, porque no recoge toda la problemática de los sectores afiliados a Confiep, que son 21. Estamos viendo que esta agenda sea un documento vivo y con el presidente hemos quedado en reunirnos cada tres meses, pero sí veo una inmediata reacción.

¿Qué tipo de reacción?

Hoy día (el viernes), estuve en la reunión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), por ejemplo, y he conversado con el primer ministro, quien tiene todo el interés de destrabar las cosas que les hemos mencionado en la reunión del jueves, en la que participé con 10 líderes empresariales de diferentes sectores y cada uno ha explicado parte de la temática que se puede resolver de inmediato, para generar una situación de mejora en la situación de Estado - empresa y que fluya el tema de inversión.

¿Cómo se plasma este compromiso del Gobierno ?

Habrá mesas de trabajo en todos los sectores. Ya se va a armar una primera mesa con la ministra del Ambiente para poder evaluar qué cosas no están funcionando en regulación, que pueden ser controladas por el Ejecutivo y se pueden mejorar, como resoluciones ministeriales o decretos supremos que se convierten muchas veces en barreras burocráticas imposibles de salvar. Ese tipo de buena voluntad la rescatamos y consideramos fundamental para seguir trabajando para esta agenda país.

¿Cuántas propuestas hay?

Son propuestas para 15 ejes estratégicos. Pero lo importante es la esencia que significa explicar los problemas que hay en cada sector, hacer un análisis de por qué se han producido y adjuntar una posible solución. No hemos ido con una lista de lavandería o un pliego de reclamos o una canción de queja, hemos ido a explicar cuáles son los problemas en nuestra relación con el Estado y a presentar una posible solución para evaluarse.

¿Se le ha pedido al presidente priorizar alguna?

Le hemos pedido al presidente dos señales importantes. La primera es darle licencia al proyecto Tía María, en Arequipa, que ha cumplido con todo el proceso de legalidad para obtener su licencia de construcción y está a la espera porque ya se le vence el plazo de vigencia del estudio de impacto ambiental (EIA).

¿Qué respondió el mandatario?

El presidente es consciente de esto, lo hemos conversado y eso es para nosotros un punto importante de señal de que la inversión va a ser protegida dentro del amparo legal.

¿Qué pasa si Tía María no sale?

Tenemos la esperanza de que sí va a salir porque es una empresa que ha cumplido con todos los principios de legalidad, ha hecho un trabajo social que es importante para este tipo de proyectos y hay una gran mayoría –porque hay encuestas que se han hecho– que conoce cuál es la naturaleza del proyecto.

Las cosas que les preocupaban han sido aclaradas y nunca va a haber unanimidad, va a ser muy complicado que todos acepten algo, pero la democracia se basa en la decisión de mayorías y consideramos que esto va a poder salir adelante.

Pero el ministro de Energía y Minas, Franciso Ísmodes, afirmó que el proyecto debe tener licencia social.Estoy segura de que la licencia de construcción de la mina va a salir, no hay ninguna razón para que no sea así.

¿Cuál es la segunda señal que pidieron?

Lo segundo que hemos conversado es extender el régimen laboral agrario, ya hay un proyecto de ley en el Congreso que nos parece que es fundamental. Algunos ajustes se deben hacer, pero es un régimen que ha propiciado un gran crecimiento y desarrollo de la mano de obra, que gana el triple que lo que gana cualquiera dentro del agro en el resto del país.

La extensión del régimen agrario está en manos del Congreso y no del Ejecutivo.

Sí. Hubo un pleno agrario donde se pudo hacer algo, pero el Gobierno está alineado con la propuesta, tiene la misma visión. Hay que acompañar las iniciativas que han sacado a gente de la informalidad y han generado empleo pleno.

¿Apoyarían que este régimen se extienda a otros sectores?

No es adecuado generalizar. Hay que evaluar los sectores y la necesidad de regímenes especiales. Es muy imprudente decir que se debe generalizar a todos.

¿Extenderlo al sector forestal y acuícola?

Sí, va a generar desarrollo en estos dos sectores similares a la agroexportación.

¿Se van a reunir con el presidente del Congreso para ver temas como estos?

Ya nos reunimos con el presidente del Congreso, donde tuvimos un diálogo propositivo y abierto con él, pero ahora vienen los cambios y esperar a las nuevas comisiones y al nuevo presidente para continuar con el diálogo.

Su propuesta dice que busca reactivar la economía. ¿No se ve acción del Gobierno para hacerlo?

Somos responsables de nuestra parte, que es crear riqueza y desarrollo. Tenemos que tomar acción y si podemos contribuir para ayudar al Gobierno con ideas y con soluciones, estamos para hacerlo.

Con su respuesta entiendo que sí han visto inacción del Gobierno en el tema económico

Si no la hubiéramos visto, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo.

¿Es una crítica fuerte al ministro de Economía, que es el responsable de la política económica?

No, es una crítica en general porque no solo se le puede responsabilizar al ministro de Economía. Hay indecisión de una serie de autoridades e incluso de mandos medios al interior de los ministerios que no firman, que no deciden, no es una crítica a una persona o a un funcionario especial. Es una situación que estamos viviendo que hay que solucionar.

¿Cómo vería Confiep un cambio de ministro de Economía?

No me atrevería en dar una opinión porque no es el escenario que esperamos comentar. Esperamos que el ministro siga, que complete su plan de infraestructura, su plan de competitividad y cuando sucedan las cosas, entonces daremos nuestra opinión.

¿El ministro Oliva debería seguir para terminar su trabajo?

Pese a que el presidente parece no escuchar sus recomendaciones, como con ley Zofratacna. Creo que el “crecimiento” que hemos tenido de 0% (en abril) ha sido un electroshock que los ha hecho despertar. Hay que tomar medidas para que esto no siga sucediendo. Si seguimos con este crecimiento vamos a entrar en recesión y no es lo que queremos para el país. No es momento de críticas, es momento de acción.

Pero hacerle una agenda al Gobierno se puede tomar como una crítica a su acción.

No queremos que se considere que el haber ido a una reunión con el presidente de la República, el premier y el ministro de Economía, significa que no han hecho nada o que les vamos a enmendar la plana y les decimos lo que tienen que hacer. Lo que queremos es ser propositivos y darles nuestra opinión, nuestras propuestas de solución. Tenemos derecho a participar, a dar nuestra voz en temas que van a afectar a las empresas. Rescatamos este resucitar del diálogo que nos parece positivo y lo vamos a tratar de cuidar.

¿El diálogo estaba muerto?

Voy a cumplir dos meses en la presidencia de Confiep y siento que hemos avanzado.

¿Es la primera vez que se reunió con el presidente Vizcarra?

Desde la ceremonia de asunción como presidenta de Confiep, es la primera vez, pero tenemos un diálogo fluido con el premier.

¿Se había reunido antes con el ministro de Economía?

Sí, nos reunimos y lo hemos invitado a nuestro directorio del próximo mes.

Hoja De Vida Profesión: Licenciada en educación.

Educación: Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Posgrado: Magíster en Gerencia Social de la PUCP.

“Creo que el crecimiento de 0% de abril ha sido un electroshock que hizo despertar al Gobierno”.

En Corto Plan. El documento denominado “Agenda País”, elaborado por Confiep, contiene 124 propuestas de medidas en 15 ejes estratégicos. Para el desarrollo de la infraestructura se plantea un total de 26 medidas, y para la micro, pequeña y mediana empresa hay 18.

También se elaboraron 17 planteamientos para dinamizar la contratación formal en el mercado laboral y 15 para mejorar las condiciones del sector minería, hidrocarburos y electricidad.

“Esperamos que el ministro de Economía, Carlos Oliva, siga y termine su plan de infraestructura y de competitividad”.