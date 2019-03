Concesionarias de infraestructura de transporte invirtieron US$ 48.5 millones en enero

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público ( Ositrán ) informó que las concesionarias de aeropuertos, puertos, vías férreas y carreteras invirtieron más de US$ 48.5 millones durante enero del 2019.

Los montos supervisados y reconocidos por Ositrán triplican el monto invertido en el mismo periodo del año anterior. En efecto, en enero del 2018 las concesionarias invirtieron US$ 16.4 millones en carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas.

Respecto a lo invertido durante el primer mes del 2019, el sector ferroviario registró el más alto monto con un total de US$ 33.7 millones, a diferencia del US$ 1.5 millón ejecutados en enero del 2018. Resaltaron las obras que viene realizando la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima (31.5 millones de dólares).

En cuanto a las carreteras supervisadas por el Ositrán, se registró un total de 3.97 millones de dólares invertidos, 70% menos que en el periodo anterior (11.6 millones de dólares). Entre las vías de transporte con mayores montos se encuentran la IIRSA Norte: Paita – Yurimaguas (1 millón de dólares), IIRSA Sur Tramo 1 (1.8 millones de dólares) y la IIRSA Sur Tramo 4 (336 mil dólares).

En el sector portuario se realizaron obras con un valor de 9.9 millones de dólares, tres veces más de lo ejecutado en el primer mes del 2018 (US$ 3 millones). Sobresale el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry con un monto que asciende a US$ 7.2 millones; seguido por el Terminal Portuario San Martín que invirtió un total de US$ 2.5 millones.

Las obras reconocidas en los aeropuertos concesionados ascendieron a 812 mil dólares, que corresponde a lo invertido en el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales a cargo de la empresa Aeropuertos del Perú. Ese monto representa un gran incremento respecto al año anterior cuando se tuvo una inversión de US$ 24 mil en los terminales aeroportuarios supervisados por el Ositrán.