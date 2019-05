Concejo de Lima sesionará el lunes para evaluar nulidad de peajes

El Concejo Municipal de Lima sostendrá una sesión extraordinaria el lunes 20 de mayo, a las 8 a.m., para evaluar la continuidad de los contratos de concesión de la Línea Amarilla y Rutas de Lima, luego de que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, confesó haber recibido millonarias sumas de las constructoras OAS y Odebrecht para su campaña del “No” a la revocatoria, proceso que afrontó en 2013.

Como lo anunció hoy el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, su gestión evaluará cuáles son los dispositivos legales disponibles para evitar que continúen vigentes estas concesiones presuntamente involucradas en actos de corrupción.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la gestión de Villarán pudo haber recibido este dinero a cambio de favorecer a las constructoras con los contratos. Esto podría implicar que los cobros por peaje estén inflados por el pago de coimas.

“Hoy he convocado al Concejo Metropolitano para enfrentar juntos, todos los partidos unidos en una sola fuerza, la grave crisis que ha manchado las obras que los ciudadanos de Lima necesitan. Los contratos de la corrupción no van. Los peajes de la corrupción no van”, publicó Muñoz hoy en Twitter.

La misma postura tuvo la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que solicitó al alcalde de Lima, mediante un oficio, "considerar con carácter de urgente" finalizar los contratos de concesión por los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima SAC.