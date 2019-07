Comunidades ya están evaluando levantar toma de la Estación 5, según Minem

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, aseguró este martes que las comunidades nativas de Loreto ya se encontraban evaluando el levantamiento de la toma de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano.

"(Desde) el día de ayer, no sé si ya están los resultados porque hasta la noche no los tenía, pero ellos ya estaban disponiendo evaluar el levantamiento de esta medida de fuerza. Uno no puede negociar bajo presión. Uno tiene que negociar en un espacio positivo", afirmó Ísmodes en declaraciones a Exitosa.

El titular del Minem indicó que el Gobierno continuará abierto al diálogo, pero siempre que se levante la toma al considerarlo "un tema de principios.

"Por un tema de principios, cuando uno se sienta a negociar no se sienta, pues, en un espacio con una estación tomada", refirió.

Consultado por si el Ejecutivo está dispuesto a acudir al distrito de San Lorenzo en la provincia del Datem del Marañón ( Loreto), zona en la que las comunidades piden mantener el diálogo, el ministro indicó que se asistirá solo si no están "sujetos a una presión".

"Por supuesto que vamos a ir (a San Lorenzo) pero ellos tienen que deponer una medida de fuerza porque en un diálogo tiene que haber un espacio distendido, un espacio de armonía y no podemos estar sujetos a una presión como la toma de la Estación 5", afirmó.

Ísmodes también detalló que su sector viene trabajando en el desarrollo de proyectos para las comunidades para recuperar la confianza perdida.

"El Minem tiene un programa de electrificación rural para estas zonas aisladas en base a paneles solares. Hace muy poco que estuve en Mayuriaga, hace un par de semanas, hemos asumido el compromiso que ya ese expediente ya está desarrollándose y que vamos a empezar la ejecución de ese proyecto en enero de 2020, ahorita, y va a estar concluido en julio", explicó.

El ministro indicó también que su equipo de trabajo ya tiene identificadas todas las poblaciones que se encuentran a lo largo del oleoducto para intervenir con electricidad mediante la 'Ley multipropósitos'.

"Los proyectos de electrificación rural antes llegaban y solo ponían alumbrado público o alumbrado domiciliario. Ahora la electrificación va a poner bombeo y potabilización de agua, usos económicos de la electricidad, telecomunicaciones como por ejemplo internet. Entonces, la electricidad va a llegar con otros proyectos complementarios", afirmó.