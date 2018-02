Compradores de bonos ahora aman a productores de bienes básicos

Los inversionistas están regresando a las empresas de bienes básicos más riesgosas en medio de señales de que los problemas del sector ya han quedado atrás.

First Quantum Minerals Ltd. aumentó el tamaño y rebajó el costo de una parte de su oferta de bonos de alto rendimiento esta semana al tiempo que el petróleo se sitúa por encima de los US$ 60 por barril y los metales se negocian cerca de máximos de varios años.

Glencore Plc informó ganancias récord -y un pago sorpresivo de dividendos, que a los inversores en deuda no les gustará-, lo último en una recuperación en la que la empresa se embarcó en un agresivo plan de reducción de deuda en 2015 para evitar una rebaja de su calificación a la categoría de chatarra.

Las compañías de minería y de petróleo y gas de alto rendimiento son impulsadas por las expectativas de que la tasa de incumplimiento del sector de bienes básicos caerá a 1.8% este año del 4.9% registrado en 2017, cuando correspondió a la mayor cantidad de incumplimientos por industria, según Moody’s Investors Service. Se espera que los incumplimientos corporativos totales caigan al nivel más bajo desde 2011.

Precios más estables de las materias primas e ingresos que muestran abundantes saldos de efectivo y fuertes ganancias atraen a los inversores en un momento en que es cada vez más complicado encontrar valor en el crédito.

"Claramente hay un cambio total en el sentimiento en ese sector comparado con hace dos o tres años", dijo telefónicamente desde Londres Olivier Monnoyeur, administrador de cartera de BNP Paribas Asset Management U.K. Ltd. "Eso respalda la buena demanda para un acuerdo de bonos de productos básicos".

Las empresas de productos básicos con calificación chatarra son respaldadas por un panorama económico más fuerte a nivel mundial a medida que las expectativas de inflación crecen en Estados Unidos y que el estímulo de infraestructura del gobierno chino continúa impulsando la demanda.

Las autoridades de la Reserva Federal aumentaron su optimismo en la reunión de política de enero en cuanto a alcanzar su objetivo de inflación del 2% y sugirieron que serían necesarios más ajustes.

"Debería ser bastante constructivo para los precios de los productos básicos", dijo Will Smith, administrador de cartera de AllianceBernstein Holding LP, que maneja alrededor de US$ 35,000 millones en deuda de alto rendimiento. "Si uno incorpora el hecho de que estas empresas han saneado en gran medida sus balances y realmente no debería haber ningún problema de liquidez en el corto plazo, en realidad están en un entorno bastante bueno".

AllianceBernstein ha participado en algunas emisiones nuevas y ve nombres de energía de valor con rendimientos por encima del 8 por ciento en el entorno actual, dijo. El complejo de bienes básicos se negocia con un descuento de aproximadamente 100 puntos base a 150 puntos base respecto del resto del mercado, dijo Smith.

Los diferenciales de deuda de alto rendimiento se han comprimido este año debido a la fuerte demanda de los inversores, alcanzando su nivel más bajo en más de 10 años a fines de enero, para rendir actualmente alrededor de un 6.14%, de acuerdo con el índice Bloomberg Barclays High Yield.

Los emisores del sector de energía han vendido más de US$ 13,000 millones en bonos de alto rendimiento este año, el inicio de año más rápido del que se tenga registro, según datos compilados por Bloomberg.

First Quantum aumentó el tamaño de su venta de un bono de alto rendimiento a US$ 1,850 millones desde un objetivo de US$ 1,500 millones, y fijó el precio del tramo de US$ 1,000 millones de bonos a ocho años a una tasa de cupón más baja que lo discutido inicialmente.

La recuperación también ha visto a compañías cuyas calificaciones fueron rebajadas a alto rendimiento regresar al grado de inversión, lo que es un buen presagio para el sentimiento de los inversores, dijo Monnoyeur.

Cierto, la deuda con calificación chatarra mostró señales de debilidad este mes, ya que la volatilidad del mercado se extendió desde las acciones a la deuda más riesgosa en medio de la preocupación por el aumento de las tasas de interés, que erosionan el valor de los bonos.

Cerca de US$ 10,900 millones fueron retirados desde fondos de bonos de alto rendimiento durante la semana que terminó el 14 de febrero, el segundo mayor egreso del que se tenga registro. El petróleo West Texas Intermediate cayó por debajo de los US$ 60 por barril por primera vez desde diciembre.

“No creemos que el descenso esté ni cerca de lo que estaba en 2016”, dijo Smith. El peor escenario posible de AllianceBernstein para el petróleo está en el rango medio de los US$ 40. “En ese rango, a muchos de estos productores de bienes básicos les irá bastante bien”.