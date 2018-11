Compradores de arándano peruano ahora vendrán por las frambuesas, afirma experto

La frambuesa viene sonando últimamente como posibilidad para el presente y futuro de la agroindustria peruana, lo que ayudaría a diversificar la canasta exportadora peruana, algo muy necesario ante los problemas que ya está enfrentando la palta por saturación, señaló Agraria.pe.

Además, sería una alternativa realista para los pequeños productores que no cuentan con grandes capitales para invertir como sucede, por ejemplo, en el arándano, informó el portal.

Felipe Rosas, vocero de Rconsulting Group, destaca esos aspectos y agrega otro que facilitaría el camino: los mismos clientes que compran hoy el arándano peruano estarán interesados en adquirir las frambuesas que se produzcan en nuestro país.

“Todas las empresas que importan arándano de Perú van a querer la frambuesa peruana. Los que mueven arándanos compran mora en México, fresa en España y frambuesa fresca en el Perú, pueden hacer una canasta y hacen así un contraste que le gusta mucho al consumidor”, declara.

Crecimiento vertiginoso

Para dar una idea de la magnitud del negocio, el especialista refiere que a nivel mundial la producción de arándanos llega a un aproximado de 700,000 toneladas, en tanto que la de frambuesas está en 600,000 toneladas, especialmente por el apetito que hay por el fruto en fresco (también se despacha en congelado y con otros procesamientos, pero son mercados más reducidos y complicados). Observa que un solo productor como México logra 130,000 toneladas del fruto.

Rosas sostiene en esa línea que Perú cuenta con un activo importante para el negocio como es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es un excelente hub ya que se encuentra a solo 5 horas y media de viaje hasta Miami (puerta de entrada a Estados Unidos) y a menos de 10 horas de Inglaterra (otro mercado importante que paga muy bien), lo que garantiza que la fruta llegará en perfecto estado. Los traslados por vía marítima todavía no se dan porque la tecnología aún no lo permite.

Para aprovechar este panorama, dice, además de mejorar la conectividad, lo importante es movilizar al pequeño productor con apoyo del Gobierno y en asociación con el sector privado, ya que se puede aprovechar el territorio de la sierra peruana que es justamente donde se encuentran los núcleos más duros de pobreza del país.

“El Perú tiene la particularidad de que la gente pobre no vive en la costa, sino en la sierra, esa es la gente a la que hay que ayudar, a la agricultura familiar con un producto que no sea tan caro ni que se venta tan barato…que tenga demanda mundial, que sea fácil de aprender y responda rápido; si plantan frambuesa a los ochos meses ya tienen fruta”, argumenta.

Recordó que en su país, Chile, la agricultura familiar campesina es dueña del 70% de las tierras dedicadas a la frambuesa. Esto es un ejemplo que podrían seguir productores de regiones como Huancavelica y Huánuco, quienes, con soporte estatal, podrían ingresar a este negocio cuya implementación por hectárea es tres veces menos costosa que el arándano.

Frente interno y futuro

El vocero aconsejó igualmente no dejar de mirar el mercado interno, ya que en las últimas décadas las ciudades del interior del país han crecido mucho y se han modernizado, con lo que el porcentaje de frutas que el público adquiere también va en aumento. Esto se apoya en que el ingreso per cápita del peruano se ha incrementado hasta un promedio de US$ 14,000 por año, cuando hace unos años era apenas la mitad.

Finalmente, Felipe Rosas alabó el crecimiento agroexportador peruano en general y recordó que décadas atrás nadie hubiera pensado que se iba a convertir en un competidor serio de Chile, lo cual es estimulante “porque hay que poner la valla alta”. De hecho, hace 12 años las exportaciones de frutas peruanas eran 20 veces menos que las chilenas y hoy son solo 4 veces menos; además, Perú crece 4 veces más rápido que el vecino del sur en cuanto a frutos.

“Si van a zonas productoras de frutas en Perú ven puros chilenos ayudando a los peruanos a ganar plata...cuando piensen en un nuevo fruto, deben pensar en la gente que está por venir, que querrá comer sano, vivir sano…podemos dejar muchas cosas pero no dejar de comer, eso es lo importante”.

Datos

El gremio de productores de frambuesa está aglutinado en la International Raspberry Organization, donde se representan 14 países que suman el 93% de la producción mundial. La institución fue fundada hace dos décadas y Felipe Rosas es su actual secretario general.

Cada dos años realiza un foro mundial en uno de sus países asociados; en mayo pasado fue turno de Bulgaria. Rosas aspira a que en un futuro Perú no solo sea parte de este gremio sino que se convierta en sede del evento global.