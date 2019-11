El crecimiento del año 2019 no fue el esperado con respecto a las expectativas iniciales del gobierno y distintas entidades, las cuales tuvieron que ajustar a la baja sus proyecciones a lo largo del año. Según el último Reporte de Inflación del BCR y el Marco Macroeconómico Multianual del MEF, las expectativas de crecimiento para el 2020 son de 3.8% y 4%, respectivamente.

Sin embargo, ¿qué opinan Elmer Cuba, Guillermo Arbe y Hugo Perea sobre lo que sucederá con la economía peruana en el 2020?

Elmer Cuba, Guillermo Arbe y Hugo Perea

Elmer Cuba

El economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult, afirma que para el primer trimestre del próximo año se espera un crecimiento de alrededor de 3%. Cuba explicó que esto se sustenta principalmente por el fortalecimiento de la inversión pública, minería y pesca. Además, se espera que la agroindustria y construcción sean los sectores más dinámicos para el 2020.

“El factor dinamizador será la inversión pública, pues se espera un mayor gasto en este rubro, dada la mayor experiencia de los gobernantes locales y una reconstrucción más rápida de la zona norte", afirmó.

Con respecto al sector minero, se espera un desempeño mayor de la producción cuprífera , la cual en el 2019 tuvo un crecimiento cercano a cero. Asimismo, este mayor crecimiento se daría en paralelo con una reversión de la caída productiva del resto de metales.

En cuanto al sector pesca, prevé que se potenciaría por una normalización en la captura de anchoveta , la cual viene de un mal desempeño en el 2019 producto de las bajas cuotas.

Cuba también sostiene que la inversión privada no minera tendría un inicio lento en el próximo año principalmente explicado por temas de incertidumbre relacionados con la posible estructura de poder, luego de las elecciones del 26 de enero. Los efectos de esta lentitud, no obstante, se verían contrarrestados por el aumento en la inversión pública.

Guillermo Arbe

El economista Guillermo Arbe, gerente del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, espera que para el primer trimestre del 2020, la economía peruana se encuentre en un rango de crecimiento entre 2.8% y 3.5%, lo cual sería explicado por la normalización de la actividades en el sector primario, en específico minería y pesca. Arbe espera también que la tasa de expansión del PBI para el año 2020 sea alrededor de 3% .

Asimismo, indica que el dinamismo de la inversión pública sería clave para el inicio del año, Esto sería esperable, para Arbe, pues supone que la mayor experiencia de los gobernantes (en regiones y municipios) traería consigo un mejor gasto del presupuesto, lo cual ya muestra indicios al día de hoy. "Tenemos los recursos, pero nos interesa que estos se ejecuten”, afirmó.

Con respecto a la inversión privada, Arbe no espera un gran crecimiento de esta, en específico de la no minera, siendo los temas políticos, sociales y globales, los que la afectarían directamente. “La incertidumbre política, social y global (producto de la guerra comercial), traerían cautela en la inversión privada”, indicó. No obstante, los sectores construcción y agroindustrial serían bastante dinámicos a lo largo del año.

Hugo Perea

El economista Jefe para Perú del BBVA, Hugo Perea, indica que para el año 2020 tienen proyectado una tasa de crecimiento del PBI de 3.1%. Explica que ello se debe principalmente al fortalecimiento de sectores como minería metálica e hidrocarburos, pesca y la actividad no primaria .

“La producción minera se normalizará al solucionarse problemas técnicos, conflictos sociales y de cumplimiento regulatorio. Se espera un mejor desempeño de la parte cuprífera y hierro”, afirmó.

Asimismo, con respecto al sector pesquero, anotó que la producción de anchoveta tendría un mejor desempeño que la del presente año y que los sectores no primarios crecerán por encima de 3% .

Perea, espera también un crecimiento de 3.2% de la inversión pública , por la mayor experiencia de las autoridades con respecto al ciclo de inversión pública y sus requerimientos, y de la reconstrucción con cambios.

Por el lado de la inversión privada, se producirá una desaceleración, pues se espera un crecimiento de 2% en contraste a una estimación de 3.8% para el 2019.

“El impacto principal de los tres grandes proyectos mineros que se están construyendo actualmente, habría sido en este año, lo que traería una moderación para el 2020”, indicó. Además, menciona que la coyuntura política podría influir en esta prudencia por parte de la inversión privada.

En relación con esta desaceleración, la manufactura no primaria crecería solo alrededor de 1%.