El 47% del Perú Urbano está bancarizado por ser cliente de un banco o caja financiera, según una encuesta de Ipsos, mientras que Equifax calcula que el nivel de bancarización por créditos es de 40%. Más allá de la informalidad e incertidumbre jurídica, la bancarización aún es baja en el país por malas experiencias con entidades financieras o la poca cultura financiera.

Sin embargo, hay herramientas tecnológicas que pueden ayudar a conocer mejor a los individuos para llegar a ellos con mejores ofertas y así aumentar los niveles de inclusión financiera. Sergio Miller, Chief Data & Analytics Officer de Equifax, explica que la Inteligencia Artificial permite mejorar la performance de los modelos estadísticos de cada entidad y aprovechar mejora la data que se consiga.

“A mayor información, los modelos pueden aprender mejor las características de los individuos”, dice. Según el modelo que se utilice, el uso de Inteligencia Artificial puede llegar a tener un impacto de entre 5% y 10% de la población total.

La metodología básica para implementar Inteligencia Artificial es accesible en toda la región. Sin embargo, aún es complejo conseguir un volumen de información importante, así como mantenerla actualizada. “Eso cuesta un poco más y las empresas están en pañales”, advierte el especialista.

En el Perú han habido avances en el uso de información geográfica. Según Miller, un predictor de riesgo para los no bancarizados que aún no llega al país, pero que ha dado buenos resultados en otros países como Chile, es el uso de información familiar. “La familia sigue siendo la clave de la sociedad, aunque su definición haya cambiado. Por ejemplo, si uno de los cónyuges está bancarizado y el otro no, el individuo no bancarizado tiende a comportarse de forma parecida a la pareja que sí está bancarizada. Entonces, el score de alguna manera se comparte”, explica Miller.