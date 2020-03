Uno de los sectores que aún continúan operando, a pesar de las restricciones impuestas por el Ejecutivo para lograr mitigar el avance del coronavirus en el Perú, es el sector de transporte marítimo, encargado -en gran parte- de las exportaciones e importaciones en el país. Sin embargo, a pesar de continuar operando, el sector funciona de manera limitada por distintos factores, desde la caída de la producción en el país, la caída del comercio internacional y las restricciones de tránsito en el Perú por la cuarentena decretada a nivel nacional.

Gestión.pe conversó con Sabino Zaconeta, gerente general de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), quien explicó que actualmente las operaciones marítimas se mantienen operando con relativa fluidez. Si bien el transporte de carga internacional no tiene restricciones, “los problemas son menores y están vinculados a las restricciones de tránsito, pero la carga está fluyendo”.

“El problema se está suscitando con el tema de los contenedores vacíos que a veces la policía no entiende que se necesita transitar para poder utilizarlo como envase. Eso podría afectar a las exportaciones”, manifestó Zaconeta.

Por otra parte, en los puertos del país -por disposición de la Autoridad Portuaria Nacional (APN)- ya se están aplicando restricciones para evitar la aglomeración de personas y así, un posible contagio de Covid-19.

“Ya se está disponiendo la mínima presencia física de las personas para evitar el contagio. Normalmente los médicos asistían a los barcos conjuntamente con un agente marítimo. Ahora la APN ha dictado medidas que eximen al agente marítimo a subir a las naves. Además, todos los pagos se hacen electrónicos. La idea es que la gente que trabaja en los puertos vaya en la mínima proporción”, manifestó el gerente general de APAM.





Con las medidas de emergencia que ha dictado el gobierno, no ha habido problemas pues el transporte de carga internacional está exonerado. Sin embargo, a veces hay problemas con los policías, pero aclarando con los fotochecks y los permisos, no tienen problemas. Los problemas son menores, pero la carga está fluyendo. No digamos normal, pero si hay una rotación dentro de este periodo de emergencia.

Por otra parte, Zaconeta manifestó que el flujo de barcos diarios que ingresan al Callao se ha reducido ligeramente, pasando de 10 o 12 barcos diarios con importaciones, a 7 barcos diarios. “Están llegando con un poco de retraso por la situación, pero se les está atendiendo”, señaló.

De igual forma, desde el lado de las exportaciones, Zaconeta manifestó que los envíos a China ya están regularizándose y se está registrando recepción de la carga con regularidad.

“En Europa no tenemos algún reporte de cómo va la recepción de carga, pero si España e Italia se están complicando podría haber alguna restricción. Sin embargo, aún no tenemos nada”, manifestó.

Por su parte, Fausto Chire, presidente de la Asociación de Operadores Portuarios del Perú (ASPPOR), considera que el flujo de contenedores en la actualidad se encuentra a un 60% de su capacidad, a pesar de que los envíos al Asia están entrando en etapa regular.

“La cadena se ha visto afectada en todos los rubros, desde la producción hasta los envíos y el mercado externo”, sostiene Chire.

Por otra parte, explica que las operaciones en los puertos se están afectando por las restricciones de tránsito para los trabajadores, a pesar de tener los permisos correspondientes.

“Hemos tenido que acomodar nuestros horarios de trabajo, pues no podemos transgredir las normas y circular durante el toque de queda. Por lo tanto nuestro personal tiene que trabajar durante el día y salir antes del toque de queda, o el personal de noche ingresar antes del toque de queda y quedarse hasta el otro día. Eso también exige la capacidad de atención por parte de nosotros”, explicó el presidente de ASPPOR.