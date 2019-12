Se estima que este año la economía peruana crecerá 2.2%, según las declaraciones de la ministra de Economía, María Antonieta Alva. Aunque este resultado representa una desaceleración comparado con el 2018 (3.99%), el Perú será uno de los países que más crecerá en la región. Además, a pesar de la coyuntura política, agentes internacionales han reconocido la fortaleza económica del país.

Esta situación que hoy parece “común” entre los ciudadanos y hacia el exterior, no lo era algunas décadas atrás. Hace casi 30 años, la economía se ubicaba en terreno negativo y la inflación -que hoy está en poco más de 2%, y se proyecta continuará así en el 2020- alcanzó un récord sudamericano (por ser la más alta).

Y es que en los 90, el Perú se había enfrentado a interminables colas, hiperinflación y paquetazos. Y, a pesar de los cambios que vinieron posteriormente, todavía el camino se mantuvo empedrado. En el 2004 la incidencia de la pobreza (% de la población total) llegó a 58.7%, es decir, más de la mitad de peruanos eran pobres; y, ese mismo año, se registró que un 16.4% era pobre extremo.

Además, el índice GINI, que mide la desigualdad, en 1997 fue de 53.7 (más cerca de 100, significa que se trata de una economía más desigual), mientras que hoy (al 2017) se redujo hasta 43.3.

-Exterior-

La posición del Perú dentro del mercado mundial también ha cambiado en estos últimos años. En 1990, las exportaciones nacionales totales sumaron solo US$ 3,280 millones.

Sin embargo, poco a poco el país se fue consolidando; tal es así que 21 años después del resultado antes mencionado, el exministro de Economía, Luis Castilla, dijo que le prendía “una velita todos los días” y rezaba para que “China no se nos caiga”, esto porque el país asiático ya se había vuelto un socio comercial importante para Perú.

Hoy en día, las exportaciones alcanzan los US$ 49,066 millones, siendo las agropecuarias las que han tenido los mayores incrementos, pasando de US$ 119 millones en 1990 a US$ 5,919 millones el año pasado.