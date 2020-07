Un reporte del diario La Tercera de Chile da cuenta que el próximo jueves, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados analizará una moción parlamentaria de reforma constitucional que propone fijar un tributo de 2.5% -por una sola vez- al patrimonio de personas sobre los US$ 22 millones.

El diario recuerda que esta iniciativa fue ingresada al Congreso el primero de junio por un grupo de diputados de oposición.

La moción parlamentaria establece un impuesto transitorio, equivalente al 2.5% del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a US$ 22 millones con el objetivo de contar con mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive Chile por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a la propuesta, el establecimiento de este impuesto, podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$ 6,500 millones.

Esa recaudación -refiere La Tercera- permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza ($ 369.205 para un grupo familiar de 3 personas. CASEN, abril 2020), al menos al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales, lo que beneficiaría a cerca de 11′500,000 personas.

El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, prometió un debate pausado, pero con la premura que la situación amerita.

“El proyecto se tramitará con la celeridad que corresponda. Sé que generará controversia pero para eso está el Congreso, para discutir todos los temas. Haremos un debate serio, donde lo más importante será invitar a profesores de derecho constitucional y tributaristas”, dijo.

-De qué trata la propuesta-

Karol Cariola (PC) -autora del proyecto- sostiene que “la modificación que se hace a la Constitución es un artículo transitorio, y por ende, una vez aplicado este impuesto deja de tener efectos. Es una medida concreta de coyuntura para poder ayudar financiar las necesidades de las personas que no le han llegado los beneficios del gobierno”.

De acuerdo a la diputada, el universo total que estaría afectas a este gravamen son cerca de 1,900 personas que en conjunto suman un patrimonio de cerca de US$ 200,000 millones. “Eso recursos permitirán hacer una recaudación entre US$ 6,000 a US$ 6,500 millones. Este impuesto grava a personas naturales que tenga residencia o domicilio en Chile y tenga que declarar la riqueza tanto en Chile como en el extranjero. Se plantea que el proceso de declaración debe ser a partir de la autodeclaración de impuestos”, manifestó.

Sobre la posibilidad de ser catalogado como inconstitucional, el diputado Giorgio Jackson, afirmó a La Tercera que “es una reforma constitucional transitoria, por lo que, cumpliendo con el quórum que se exija, no debiese ser inconstitucional. En este caso, al ser por una vez, para ayudar a financiar los costos de esta pandemia, no debiese alterar significativamente la inversión futura”.

-Lo que dicen los técnicos chilenos-

Entre los expertos tributaristas la opinión coincide en que técnicamente es complejo de aplicar un gravamen como el que se está planteando.

Sebastián Guerrero, de Guerrero Valle Garcés, explicó que le parece un mal proyecto, oportunista, técnicamente malo y cuyos fundamentos expresados en el mismo sólo buscan dividir y fomentar la odiosidad entre distintos sectores de la sociedad chilena.

“Si queremos discutir seriamente sobre un impuesto al patrimonio, este es mal punto de partida que sólo contribuye a dividirnos”. Añadió que “la experiencia internacional no es buena. Basta mirar lo que está pasando hoy en Argentina, donde se ha aumentado el impuesto a entre un 2% y 3.5%, produciendo un éxodo a países vecinos como Uruguay. Similar experiencia sucedió países como Francia, donde también las personas de alto patrimonio emigraron. Hoy necesitamos un compromiso fuerte y permanente de todos y esos impuestos tienden a lo contrario: a emigrar”.

Javier Jaque, de Jaque, Orellana & Asociados, puntualizó que “técnicamente parece un proyecto de difícil aplicación. Los activos que componen los patrimonios pueden ser de diversas características. Cuando uno piensa en patrimonio piensa en bienes raíces o cosas que sean inmovilizadas, no obstante gran parte de los patrimonios más grandes del país se encuentran en activos líquidos, como inversiones financieras de renta pasiva”.

Ignacio Gepp, socio de Puente Sur, acotó que es “altamente progresivo, pero lo negativo es la difícil aplicación. Es complejo valorar el patrimonio total de las personas. Esto dificulta el cumplimiento tributario”.