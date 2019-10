La Unión Europea (UE) es el tercer socio comercial del Perú, con el cual mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) desde hace más de seis años. Durante este periodo, las exportaciones peruanas que más crecieron son las agropecuarias y las metalmecánicas, del sector no tradicional.

El Acuerdo Comercial Perú - Unión Europea entró en vigencia el primer día de marzo de 2013. Con ello, la UE liberó de aranceles, de forma inmediata, más del 94.9% de las líneas de productos peruanos y el Perú hizo lo propio con el 76% de las líneas de productos de la UE, para avanzar, de acuerdo con plazos establecidos, hasta liberar más del 99% de ellos.

Al cierre del 2018, seis años después de la entrada en vigencia del acuerdo, se evidencia que las exportaciones de Perú hacia la UE cayeron 2.2% en promedio por año, al igual que las importaciones en 1.2%, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam-CCL), señala que estos resultados se deben principalmente a la caída internacional del precio de los metales. “Si retiramos las exportaciones tradicionales mineras, veremos que las no tradicionales sí están creciendo”, comentó a Gestion.pe.

En los años de vigencia del acuerdo, los envíos tradicionales a la UE cayeron a una tasa promedio anual de 8%. Un año antes de la entrada en vigencia del acuerdo, estos envíos sumaban US$ 6,035 millones y en el 2018 alcanzaron apenas los US$ 3,662 millones. Las principales caídas se registraron en los productos pesqueros (-16.8%) y mineros (-8.1%).

“La caída de las exportaciones tradicionales concierne al comercio global en su conjunto. Por un lado está la caída de los precios de los metales, que está más asociada a China que a la UE, pero de todos modos influye en los envíos a todos los demás países; y por el lado de la pesca hubo una menor cantidad del recurso anchoveta y también una caída de los precios”, explicó Carlos Alberto González, gerente de Estudios Económicos de Asociación de Exportadores (ADEX), a Gestion.pe.

Envíos no tradicionales crecen 9.4%

En cambio, las exportaciones no tradicionales (que representan el 40.5% de los envíos a la UE) crecieron a una tasa promedio anual de 9.4% durante los seis años de vigencia del TLC. Los productos con mayor participación fueron los agropecuarios, que representan el 25.5% de las exportaciones a la UE: crecieron 12.5%, en promedio por año, a lo largo de dicho periodo, al pasar de US$ 1,031 millones en el 2012 a US$ 2,092 millones en el 2018.

Las claves del crecimiento de las agroexportaciones

“Tradicionalmente, el Perú exportaba a través de Ámsterdam y España al resto de Europa. Pero a partir del 2008 o 2009, con la crisis que hubo, el sector agroexportador emprendió un esfuerzo de ir de manera más directa especialmente a Inglaterra, Alemania y Francia, obviando al intermediario, y gracias a ello ha tenido avances muy significativos. La reducción de aranceles y los protocolos fitosanitarios han facilitado el ingreso de los productos al mercado europeo, pero también está el esfuerzo de los agroexportadores”, sostuvo Carlos González.

Los principales productos de agroexportación dirigidos al mercado europeo, por nivel de demanda, son las paltas, seguidas del café, las uvas, los arándanos y los mangos.

Por su parte, Alfonso Velásquez, expresidente de Sierra y Selva Exportadora, sostuvo que las agroexportaciones peruanas fueron creciendo, desde hace más de 30 años, gracias a la participación de los empresarios peruanos en las más importantes ferias de Europa, con apoyo del Gobierno. Sin embargo, aclaró que “con el TLC ha sido más fácil y mucho más acelerado el crecimiento de las agroexportaciones”.

“La primera fruta peruana conocida en Europa, antes del año 2000, fue el mango. La tendencia hoy es enviar mango procesado: congelado o en jugo, nuestro mango es muy apreciado en Europa”, manifestó.

De igual modo ocurrió con otros productos peruanos como la palta, la granada o las uvas: los agroexportadores peruanos fueron adaptando su oferta para atender la demanda de presentaciones con mayor valor agregado: jugos, congelados o deshidratados.

“Puedo decir que los agroexportadores peruanos además de haber dominado el campo y la productividad agrícola, han logrado también adaptarse al valor agregado de estos productos, para hacer cada vez más rentable el aprovechamiento del cultivo del fruto. Para todo aquello que no se exporta fresco, se ha logrado encontrarle un uso con valor agregado para llegar al mercado europeo”, señaló Velásquez Tuesta.

En tanto, los envíos de café y cacao se están orientando a satisfacer preferencias cada vez más sofisticadas.

"Esto está motivando a que las producciones de café se reorienten a procesos cada vez más sofisticados que permiten alcanzar precios sumamente atractivos. La bolsa de café está a menos de US$ 100 el quintal (46 kg.), pero tenemos exportadores de café con procesos más sofisticados - es el caso del café Geisha- que logran alcanzar precios de hasta US$ 500 el quintal. Este es un ejemplo del proceso de reconversión al que tiene que apuntar el productor para salir de esta situación en la que el precio de bolsa no le permite ni cubrir sus costos”, comentó Velásquez.

Una gran oportunidad aprovechada por los empresarios peruanos es la reciente preferencia por productos orgánicos en Europa. Así, se incrementaron los envíos peruanos de quinua, maca, kiwicha y chía orgánicos. Sin embargo, el ex titular de Sierra y Selva Exportadora considera que aún se debe fortalecer las marcas colectivas, con denominaciones de origen, para aprovechar esta tendencia en la demanda.

Por otro lado, Velásquez señala que otro factor favorable a las agroexportaciones ha sido la mayor confianza que ha ido generando entre compradores y vendedores, puesto que antes las transacciones se efectuaban por medio de una carta de crédito, una forma de garantía que ya ha dejado de usarse.

“Ahora las transacciones son mucho más sencillas y hay una mayor confianza, tanto así que los compradores incluso hacen importantes adelantos de pago. También han sido favorables el comercio electrónico y el factoring, que permite a los pequeños y medianos empresarios brindar plazos más largos para cobrar sus facturas”, explicó.

Productos metalmecánicos

Una destacada tasa de crecimiento también se registró en la exportación de productos metalmecánicos (11.9%). “El Perú está exportando maquinarias para mineras y parabrisas para autos de las principales marcas. Son productos con gran valor agregado, que incluyen uso de la tecnología”, señaló Carlos González, al explicar el crecimiento de los envíos metalmecánicos.

Sin embargo, ADEX ha detectado oportunidades no aprovechadas en la UE por US$ 1,950 millones anuales. Se trata de demanda que no sido atendida a pesar de que el Perú cuenta con los productos en oferta. Ascienden a US$ 490 millones en productos agrícolas, US$ 464 en siderometalurgia, US$ 340 millones en prendas de vestir y US$ 220 millones en productos químicos.

“Para aprovechar esta demanda haría falta acercar más a los exportadores a estos mercados y también evaluar si cumplimos los requisitos técnicos para poder proveer estos productos al mercado europeo”, comentó González Mendoza.