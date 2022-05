La presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Silvia Monteza (Acción Popular), informó que vienen revisando el capítulo económico de la Constitución para presentar una propuesta con “ajustes”.

“En la Comisión de Economía estamos revisando toda la parte del capítulo económico de la Constitución para mejorarlo”, señaló Monteza en entrevista al canal del Congreso.

La congresista se mostró en contra de la propuesta del Ejecutivo para la convocatoria a una asamblea constituyente, pero sí busca plantear algunos cambios a la Constitución.

“Necesitamos mejorar la Constitución, sí. Que no se vea que si no hacemos la asamblea constituyente no se puede mejorar la Constitución”, remarcó.

La congresista indicó que cuando la actual Constitución fue elaborada, el país se encontraba en crisis y necesitaba atraer inversión.

“Esta Constitución tiene más de 25 años. En su momento fue buena por motivos de que atravesamos una situación bastante crítica con el terrorismo, el narcotráfico, y cuando sacaron esa Constitución, le dieron todas las facilidades a la empresa privada para que venga a invertir en el Perú; ahora son otros tiempos y tenemos que hacer algunos ajustes”, señaló.

Aunque no brindó detalles sobre los “ajustes” que plantearían, refirió que la revisión la vienen realizando con el asesoramiento de abogados constitucionalistas.

“Estamos analizando punto por punto, para ir viendo qué está bien y qué está mal, para mejorar. Pues se escucha a la izquierda que dice que el capítulo económico no nos permite avanzar, que los monopolios se llevan todo, entonces hay que revisar para mejorar. Probablemente de acá a un mes podamos tener algo avanzado, un informe preliminar”, anotó Monteza.

Cabe recordar que el pasado 6 de mayo la Comisión de Constitución del Congreso archivó el proyecto de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo para someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución.

Aquel día, tras conocerse esta decisión, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que la propuesta del Gobierno “termina allí”.

“El proyecto presentado para que se realice un referéndum para que el pueblo diga sí o no a una asamblea constituyente estaba en el campo del Congreso. El Congreso ya resolvió, ya se pronunció y eso por supuesto termina allí”, aseguró.

No obstante, luego, el pasado 12 de mayo la bancada de Perú Libre anunció que pedirá que se saque del archivo el proyecto de ley presentado por el Gobierno.

“Vamos a pedir el desarchivamiento que nos permita cambiar la Constitución mediante una asamblea constituyente, ese es el proyecto de Margot Palacios y otros colegas más, y del presidente mediante el Ejecutivo. Les digo que no pierdan la fe, estamos en camino de plantear un referéndum que no le hace daño a nadie”, expresó en declaraciones a la prensa, el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón.