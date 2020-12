El presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, manifestó que este grupo de trabajo esperará la propuesta del Ejecutivo para lograr un consenso sobre la nueva Ley de Promoción Agraria, pues según señaló hasta la fecha los ministros citados no han presentado una. Además, estimó que el dictamen podría ser emitido entre el viernes y el sábado.

“¿Qué hacemos aprobando una autógrafa de ley que finalmente va a ser un engaña muchachos? Las cosas que se aprueban deben publicarse finalmente en el diario oficial El Peruano, no (se trata de) que se observe, luego que vuelva (a la comisión) y aprobarla por insistencia”, dijo en entrevista con Exitosa.

No obstante, indicó que si el Ejecutivo no presenta una propuesta, la comisión entenderá como falta de interés y continuará con su labor. “Esperemos que tengamos un buen planteamiento del Ejecutivo también para poder aterrizarlo en una buena ley. (...) Lo que se quiere es consensuar, pero si nuevamente no presentan ninguna propuesta, (concluiremos que) ellos quieren desentenderse del problema”, expresó.

Como se recuerda, días atrás los ministros de Economía, Waldo Mendoza, y Trabajo, Javier Palacios, se presentaron en el Pleno del Congreso para dialogar sobre la propuesta que preparaba la Comisión Multipartidaria. Sin embargo, Novoa sostuvo que entonces los ministros de limitaron a responder a las interrogantes de los congresistas pero no expusieron ninguna propuesta.

Este martes desde las 3 p.m. se desarrollará una mesa de diálogo en la que participarán representantes de los trabajadores y de las agroindustriales. Para el miércoles 23 está prevista una reunión con representantes del Ejecutivo, en la que Novoa espera recibir sus propuestas. “Hoy estamos iniciando la mesa de diálogo en la Comisión de Economía. Espero que esto lo consensuemos lo más rápido posible y que podemos emitirlo (el dictamen) ya el viernes o sábado”, agregó.

En el citado medio televisivo también se difundió un audio en el que supuestamente se le escucha hablar a Nelson Huamán, secretario de defensa de la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (Fentagro).

“Necesitamos un pronunciamiento del Congreso. Mientras no haya un pronunciamiento, todavía no podemos levantar nuestra paralización. ¿Qué pasa si hoy levantamos el paro y mañana no se resuelve (el problema) o mañana aprueban otra ley en contra de los trabajadores? Va a ser un poco más complicado de poder solicitar el apoyo de los trabajadores, van a pensar que es un juego”, se le escucha decir.