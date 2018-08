Comisión Agraria: "Si Agrobanco cierra sin pérdidas en agosto, ¿tiene sentido Mi Agro?"

El presidente de la Comisión Agraria, Federico Pariona, cuestionó la posición del Gobierno respecto a la continuidad de Agrobanco, tomando como base las últimas declaraciones del ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo.

El último miércoles, Mostajo aseguró que hasta hace poco Agrobanco tenía pérdidas que oscilaban entre S/ 20 y S/ 30 millones mensuales, pero que al mes de agosto prácticamente "estamos cerrando con cero deudas" .

"De alguna manera estamos logrando recuperar una entidad que mensualmente venía perdiendo dinero. Si bien se está mejorando en el tema de la recuperación, lo difícil en este momento es que Agrobanco logre otorgar más créditos y soporte las campañas", refirió.

Si Agrobanco está cerrando con "cero deudas" al mes de agosto y viene recuperando hasta el momento S/ 350 millones, " ¿por qué no impulsar su continuidad en vez de la creación de una nueva entidad como MiAgro? " se preguntó el parlamentario.

"La situación del Banco Agrario ( Agrobanco), por su alta morosidad, era crítica hasta la gestión de Jane Montero. No obstante, desde entonces a la fecha esta entidad ya no registra ese problema. Tiene una recuperación de S/ 350 millones y se espera S/ 145 millones a fin de año, con lo cual podría empezar a otorgar créditos. Personalmente no le encuentro sentido cambiar Agrobanco por Mi Agro como pretende hacerse desde el Gobierno ", añadió a Gestión.pe.

"El ministro Mostajo prácticamente nos está diciendo, en sus últimas declaraciones, que existe la posibilidad de continuar con Agrobanco por lo que pierde fuerza el desarrollo o la urgencia de Mi Agro ", subrayó el congresista fujimorista.

Es así que durante la próxima sesión de la Comisión Agraria, agendada para el martes 3 de setiembre, se tiene previsto "analizar esta propuesta" por lo que se contará con la presencia del ministro de Economía, Carlos Oliva y del director ejecutivo del Fonafe .

"El objetivo de esta reunión de trabajo es que el ministro puede absolver algunas dudas que quedaron pendientes durante su última ponencia en dicha Comisión, cuando era presidida por la congresista Gladys Andrade. Incluso en ese encuentro, se acordó mejorar algunos puntos de la propuesta de Mi Agro", aclaró Pariona.

Entre los puntos que serían mejorados por el Ejecutivo, precisó Pariona, se encuentra que la fiscalización de Mi Agro debía ser asumida por la SBS ya que, de acuerdo a la propuesta inicial de la creación de Mi Agro, SBS no interviene. "Al respecto, quisiéramos saber hasta donde será la intervención de la SBS en Mi Agro tomándose en cuenta que, según la propuesta del Ejecutivo, esta sería una SAC", apuntó.

En ese sentido, el parlamentario refirió que la meta será despejar algunas dudas, a fin de elaborar y aprobar un dictamen sobre la creación de Mi Agro. Para la sesión del martes también se ha cursado invitación a la jefa de la SBS y al titular de Agrobanco.