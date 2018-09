Comicios de octubre afectarán mucho a algunos partidos

A menos de un mes para las elecciones regionales y municipales, muchas organizaciones políticas afinan los últimos detalles para tratar de alcanzar un mayor número de alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, hay otros partidos que no saldrán bien parados tras los comicios de octubre.

El periodista Enrique Castillo consideró que Fuerza Popular y el Apra sufrirán estas consecuencias.

“Hay organizaciones que van a sufrir mucho por el desgaste que han tenido en estos dos últimos años, como Fuerza Popular y el Apra, y hay otros partidos que pueden crecer”, indicó a Gestión.

Para Castillo, otro factor que imposibilitará que estos partidos no consigan adhesiones al interior del país es el avance y consolidación de los movimientos regionales.

Acción Popular y APP



Distinta situación vivirán Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP). A juicio del periodista, estas dos agrupaciones tendrán un crecimiento en las regiones debido a sus propias bases.

“Acción Popular siempre mantiene una importante base en provincia. Creo que APP es una organización que, al margen de los cuestionamientos que pueda tener su líder, está creciendo porque hace un trabajo de base”, manifestó.

No hay gente



Por otro lado, Castillo dijo no creer que haya muchos cambios en el Gabinete hasta el final del Gobierno de Vizcarra.

“El presidente se va a cuidar mucho por una razón fundamental: no tiene gente. No es un hombre de partido. Por lo tanto, no tiene una red de contactos y amigos en Lima”, anotó.