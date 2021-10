Es posible que el crecimiento en valor de las importaciones peruanas sea alrededor de 40% al cierre del 2021, respecto al 2020, y mayor en 10% si se compara con el año prepandemia (2019).

En cuanto al 2022, habría una desaceleración en este crecimiento y sería menor a 10%, proyectó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

“El hecho de la reactivación económica en el 2021, en paralelo a la adaptación de una nueva normalidad, ha traído que se demanden determinados productos como celulares, autos, barras de hierro (asociado a construcción) o combustibles“, señaló Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú.

Afirmó que en el 2022, si bien se esperaría que el crecimiento de las importaciones vuelva a cifras de alrededor de 14%, la situación política hace que las empresas tengan mayor cautela. “Sería importante desistir con las intenciones del cambio de constitución y que se empiece a ejecutar grandes proyectos aun en agenda pública”, agregó.

Indicó que la proyección hacia fines del 2021 no se ha afectado de manera importante por el ruido político. Esto se explica porque en el primer semestre se creció de manera acelerada pactando muchos compromisos de compra. El respaldo para el crecimiento de este año, según Zachnich, se “jugó” en el primer semestre, pues muchas de las importaciones para los últimos meses del año se hicieron desde junio.

En el mismo sentido, si bien el aumento de costos de fletes y escasez de los mismos han afectado las importaciones a través de los retrasos y costos logísticos, este no ha reducido las cantidades significativamente, pues el efecto ha sido principalmente a través de los precios finales.

“El segundo semestre de este año ya se ha llevado con mayor cautela y con menos compromisos de compra. Muchos creen que la inversión privada caería y esto por las expectativas sobre los proyectos de inversión. A esto se suma el efecto del tipo de cambio, lo cual finalmente encarece las importaciones”, explicó.

Consideró que, de cara al próximo año, los inversionistas tendrán que tomar decisiones sobre si apostarán por seguir invirtiendo, y se espera que los pactos de compra en este trimestre serán pensando en el primer o segundo trimestre del 2022.

Cifras

Las importaciones peruanas durante el periodo enero-agosto del 2021 sumaron US$ 32,747 millones, siendo un 44.1% mayor con respecto al mismo periodo del 2020. Este crecimiento supera casi el de 15% del mismo periodo en prepandemia (2019). Se mantiene la tendencia al alza y el desarrollo de la industria local.

“Las compras por campañas navideñas ya se han estado dando, en donde predominan las importaciones de bienes como laptops y celulares. Recordemos que un componente importante que impulsa estos bienes es la semipresencialidad y escuela virtual, sumado al componente estacional del cuarto trimestre. Por el lado de prendas de vestir, al ser China el principal origen, ya se están buscando otros puntos que ofrezcan mayores facilidades como Vietnam o Bangladesh”, señaló.

Zacnich también dijo que China representa el 30% de las importaciones totales de Perú, Estados Unidos el 20% y luego están Brasil y Argentina (4% cada uno).

El principal proveedor durante el periodo enero-agosto del 2021 fue China, con importaciones valoradas en US$ 9,304 millones creciendo 48.1%, les sigue Estados Unidos con US$ 6,038 millones (40.9%), Brasil con US$ 2,022 millones (57.8%), Argentina con US$ 1,358 millones (32.6%) y México con US$ 1,205 millones (34.5%).

Los principales bienes importados desde China fueron los de capital, que representaron un 43.2% de las compras. Desde Estados Unidos y Brasil las importaciones fueron principalmente bienes intermedios, siendo el 72% y 45% de las importaciones desde dichos países, respectivamente.

“No es tan cierto que en su mayoría importamos bienes de consumo, pues el mayor volumen son bienes intermedios y de capital, que representan más del 70% de las importaciones totales. Las de bienes intermedios representaron un 47.3% del total importado (US$ 15,473 millones); las de bienes de capital un 31% (US$ 10,150 millones) y las de bienes de consumo, un 21.7% (US$ 7,103 millones)”. señaló.

Detalle por tipo de bien

Las importaciones, entre enero y agosto, de bienes intermedios crecieron 53.1% respecto al mismo periodo del 2020. Esto explicado principalmente por los combustibles, tales como aceites crudos de petróleo, diésel y gasolina de 90 octanos, que registraron un valor importado de US$ 1,022 millones (72.2%), US$ 798 millones (145.7%) y US$ 442 millones (101.5%), respectivamente.

Por su parte, el maíz duro amarillo alcanzó un valor de US$ 712 millones, creciendo un 51% . “En cuanto al maíz amarillo, dado su actual dinamismo, sería importante evaluar si se procedería o no a colocarle una nueva franja de precios. Se debe ver si esto es conveniente y si no afectará finalmente a la industria local. La oferta local es de un millón de toneladas y las importaciones del 2020 fueron de 3.3 millones de toneladas. Pensar que en unos años vamos a equiparar esto es poco realista”, indicó Zacnich.

Los bienes de capital crecieron un 43.8% entre enero y agosto, explicado por el crecimiento de las importaciones de barras de hierro o acero, con un valor de US$ 224 millones, siendo este un aumento de 236.8% en comparación con el mismo periodo del 2020. “Esto se debe a los compromisos de entrega de infraestructura que ha llevado la reactivación económica”, manifestó.

Entre otros productos, los tractores de carretera para semirremolques tuvieron un valor de US$ 169 millones, reflejando un crecimiento de 196.1%, las camionetas pick-up de US$ 299 millones (154.3%), las laptops y tabletas de US$ 637 millones (102.6%) y los teléfonos celulares de US$ 919 millones (76%).

Los bienes de consumo aumentaron un28% respecto al mismo periodo (enero-agosto) del 2020 respaldado por la importación de vehículos livianos en US$ 738 millones creciendo en 88.4%; televisores con US$ 299 millones (45.2%); los demás medicamentos para uso humano con US$ 271 millones (12.4%); y las motocicletas y velocípedos con US$ 227 millones (192.4%).