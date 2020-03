Con la decisión de decretar el estado de emergencia por 15 días para evitar la expansión de coronavirus en el Perú, en el plano económico el Gobierno implementó una serie de medidas que buscan proteger, principalmente, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Sin embargo, en la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) consideran que las decisiones del Estado deben contemplar a todas las empresas, sin importar su tamaño. El objetivo es evitar que se rompa la cadena de pagos en todos los sectores de la economía.

El presidente de ComexPerú, Alfonso Bustamante, afirmó que el sector privado tiene una coordinación fluida con el Poder Ejecutivo durante este periodo de aislamiento social y que ya se activaron grupos de trabajo mixtos entre ambos sectores.

En el marco de esta relación, el gremio empresarial presentó un conjunto de 21 propuestas para que desde el lado privado se logre cumplir los compromisos con los trabajadores y proveedores.

Bustamante dividió las propuestas en tres grupos. Uno, que es el agrupa la mayor cantidad de medidas (19 de las 21), es el que precisa suspensión o reprogramaciones de obligaciones tributarias. Un segundo grupo es el de permitir el registro sanitario automático de medicamentos importados de países de alta vigilancia; y en tercer lugar, la creación de un fondo de reestructuración financiera para empresas que terminen “mal paradas”, luego de la emergencia sanitaria.

Facilidades tributarias

Respecto de las propuestas específicas para la suspensión o reprogramación de obligaciones tributarias, el presidente de ComexPerú señaló que son claves para generar liquidez en las empresas para que puedan cumplir con compromisos asumidos. “Es decir, que el Estado ponga su parte de la ayuda a generar liquidez”, añadió.

Entre las propuestas figuran la prórroga de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta (IR) cuyo vencimiento actual es a fines marzo e inicios de abril. Asimismo, que todos los diferimientos y/o suspensiones en los pagos y presentaciones de impuestos incluyan a los principales contribuyentes y no solo a las mipymes como es actualmente.

“Los plazos pueden ser diferenciados pero todos sin distinción de tamaños son afectados por la cuarentena y requieren postergación o suspensión. El pago de planilla y proveedores debe ser la prioridad para asegurar la cadena de pagos. Además, tener en consideración que son los principales contribuyentes que concentran la mayor parte de la formalización laboral”, dijo Bustamante.

Asimismo, plantean una suspensión temporal del aporte a la seguridad social para todas las empresas a efectos de darle liquidez a los empleadores para que puedan pagar a los trabajadores y que sea el Gobierno Central el que realice trasferencias a Essalud.

También proponen la suspensión de todas las infracciones por declaraciones tardías o defectuosas o no presentadas por cualquier obligación tributaria. Que el plazo para regularizar sea de 120 días y si notifica la Sunat la regularización se dé dentro de los 7 días, libre de sanciones.

“Lo que está sucediendo es que no están entrando ingresos a las industrias. Se les ha pedido parar de producir y sin embargo tenemos que seguir pagando planillas y todas nuestras obligaciones. Todo eso antes se financiaba con los ingresos operativos y hoy no está. Estamos pidiendo que las obligaciones con el Estado sean diferidas para no ahogar a las empresas”, precisó.

Suspensión del IR

Desde ComexPerú piden al Gobierno la suspensión de pagos a cuenta del IR por lo menos hasta agosto próximo, así como del pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN).

“En el Perú tenemos una modalidad en que el Estado nos requiere ir haciendo pagos a cuenta del IR. El Estado supone cuánto es lo que vamos a ganar en el periodo siguiente y te requiere ir adelantando el impuesto. Estamos pidiendo que se suspenda este pago. Probablemente va a haber empresas que terminen el año con pérdidas y si no se suspende este pago les estamos restando liquidez hoy”, precisó.

En esa misma línea, plantean el diferimiento en el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y que en lugar de hacerlo al mes siguiente como es ahora, se realice a los 60 o 90 días.

Sobre procesos

Entre las preocupaciones del sector privado se encuentra las notificaciones que puedan recibir de Sunat y no tener facilidades para apelarlas.

Por ello proponen que mientras dure el estado de emergencia se suspenda la notificación de cualquier acto administrativo por parte de la Sunat y el Tribunal Fiscal: órdenes de pago, resoluciones de determinación y de multa, resoluciones de intendencia, resoluciones del Tribunal Fiscal, etcétera; así como el cómputo del plazo para presentar reclamaciones, apelaciones y alegatos.

A ello se suma que se otorgue flexibilidad y diferimiento para los vencimientos de los plazos establecidos en requerimientos de fiscalización de Sunat, así como la suspensión de multas y tasas de intereses a empresas que tengan dificultades de pago y no reduzcan personal, en los siguientes nueve meses.

“Es una propuesta activa, porque queremos mantener la carga de personal, que sea un incentivo a las empresas que no hagan despidos que las acompañe Sunat con la suspensión de multas y las tasas de interés”, dijo Bustamante.

Sobre créditos

El presidente de ComexPerú también señaló que vienen conversando con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) para lograr facilidades en el cumplimiento de los compromisos financieros de las empresas.

“El rompimiento de la cadena de pagos es la principal preocupación de los bancos, porque lo primero que se cae es la generación de trabajo y después los bancos”, puntualizó.

