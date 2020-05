Estamos a la expectativa de que el presidente Martín Vizcarra anuncie las actividades económicas que reiniciarán labores a partir del lunes 4. Pero hay voces que afirman que podría demorar. ¿Qué ocurriría si se dilatase la fecha de reinicio de actividades?

Ya tenemos seis semanas de para y llegar a siete, ocho semanas puede tener consecuencias muy graves para las empresas y las personas. Estamos en una situación en la que postergar el reinicio de actividades sí generaría, desde el punto de vista de ComexPerú, perjuicios a la economía más allá de lo que consideramos recomendable.

Para empezar, estos dos meses sin ingresos para muchas empresas puede ser grave y además no tener ninguna visualización de cuándo podrían empezar, también. Y para las personas, por ejemplo, las independientes, están de manera desesperada viendo de qué manera comenzar a generar algún ingreso. Estamos en un momento en el que cada día de demora en el reinicio de actividades complica más las cosas.

Pero el gobierno ha anunciado todo un plan de reinicio con parámetros, prioridades, incremental y con cumplimiento de parámetros sanitarios, y entendemos que los gremios empresariales han estado coordinando esos protocolos, por lo que llamaría la atención que se postergue…

Bueno, en Comex tenemos una visión muy clara de lo que está pasando. Comprendemos plenamente la preocupación por la salud de las personas y por la cantidad de contagios que se están produciendo y también del riesgo de que no podemos dejar a todos los contagiados sin suficientes camas ni respiradores.

Sin embargo, estamos viviendo, como país, una parálisis y nos enfrentamos a esta dicotomía en la que o privilegiamos la salud a costa de la economía, o de aquellos que quieren privilegiar la economía a costa de la salud. Yo creo que hoy estamos en el momento de decidir todos que no podemos vivir más pensando de esta manera dicotómica y que tenemos que pensar que salud y economía son dos caras de la misma moneda, y que no habrá salud sin economía ni economía sin salud.

Los caminantes (aquellos que quieren regresar a sus regiones de origen) son la mejor muestra de eso. Entonces hay que tratar de parar esto.

¿Y cómo se haría eso?

La mejor respuesta es que el gobierno tiene que ver a la empresa privada formal como su mejor socio, porque es la que da empleo formal de mejor calidad y la que paga la mayor cantidad de impuestos (82%). El Estado necesita recuperar su capacidad de generar tributos, que ahora está paralizado. Además, la empresa privada es el mejor socio para operar de manera responsable, asegurando la salud de las personas. Y ya tenemos casos concretos de ello.

¿Podría explicar esto último?

Tenemos a las empresas que nunca pararon sus actividades: el agro, la salud incluyendo la producción y distribución de medicinas, la distribución de alimentos, (las llamadas actividades esenciales) que se han ido ajustando a la pandemia y nadie nunca les dio un protocolo para operar.

¿Puede dar ejemplos?

Por ejemplo, en el caso de los alimentos, las empresas formales han establecido desde un principio protocolos de sanidad autoimpuestos, autoregulados, para darles confianza a los trabajadores y clientes. Y el resultado es una tasa bajísima de contagios.

En cambio, en los mercados informales donde los municipios ni nadie los puede ayudar a organizarse, ya vemos qué paso, como es el caso del mercado de Caquetá, donde hay mucho más contagiados que en las cadenas de supermercados del país. En este momento hay 40,000 trabajadores en los supermercados y tienen poco más de 200 contagiados, mientras que en Caquetá con 800 trabajadores habría 150 contagiados.

Por eso digo que la empresa privada formal, que garantice protocolos de sanidad y seguridad, es el mejor socio del Estado en este momento para romper esa falsa dicotomía de salud o economía.

Entendemos que algunas empresas y sectores han estado adecuando sus procesos y actividades a los protocolos que se exigen para reiniciar. ¿Qué actividades creen en Comex que ya están listas y deberían reiniciar primero?

Así es, muchas empresas han invertido en ese proceso. En ComexPerú destacamos nítidamente tres actividades fundamentales. En primer lugar, la minería porque en una actividad que es fácilmente supervisable y controlable y de altísimo valor agregado. Es la actividad que más contribuye al país, en impuestos, canon, y es la que más se puede controlar porque ya trabaja en campamentos que ya tienen protocolos de seguridad bastante altos y los han reforzado. Ahora, siempre van a hacer contagiados, pero la regla general es que mucho más fácil controlar un campamento minero que un mercado.

Otra actividad es la pesca, que también da un alto valor agregado y que, además, ya debió iniciar la primera temporada de pesca (de anchoveta). Es una actividad que contribuye con el 1% al PBI, pero que en los meses que está en actividad puede contribuir con hasta el 20%. Y hay que considerar que lo no pesca Perú lo pesca Chile, ellos no han dejado de pescar. Al igual que la minería, la pesca es totalmente controlable y supervisable. No entiendo cómo es que a alguien se le pueda ocurrir no iniciar la pesca inmediatamente.

¿Qué otra actividad debería reiniciar ya?

Otra actividad que estamos impulsando con fuerza es la del comercio electrónico. Dicho sea de paso, separamos claramente el delivery del comercio electrónico (e-commerce). Nosotros estamos hablando de la actividad de la venta por internet de empresas formales con entrega a domicilio, en donde la propia empresa es la que se encarga de llevar su producto hasta los domicilios de los clientes y no que se contrate a una moto para que lo haga. Esta es una actividad que también puede ayudar mucho a las personas, pero hay que garantizar los protocolos.

Esta actividad es segura y también controlable y supervisable, pero además ayudará a las personas, en caso de que necesitemos seguir con los controles de movilidad.

Se refiere a cuando se termine la cuarentena…

Claro, porque este problema no va a terminar de acá a unas semanas, es una situación que tomará más tiempo. Y parto de la premisa que cuando reiniciemos actividades no todos debemos ir a la oficina, por ejemplo. Un porcentaje importante se quedará trabajando desde su casa. O una fábrica, que normalmente trabajaba dos turnos, ahora va a tener que considerar hacerlo en tres turnos, de tal manera que haya menor cantidad de gente al mismo tiempo.

Entonces, vamos a tener que ir adecuándonos en el tiempo y sí estoy de acuerdo con el gobierno en que esto del reinicio de actividades tiene que ser un proceso que tome algunas semanas, tiene que ser ordenado y paulatino. En ComexPerú estamos totalmente de acuerdo con esto, pero tenemos que empezar ya con las actividades de alto valor agregado, de menor riesgo o que satisfacen grandes necesidades de la población, y después ir aumentándolas.

¿Pasando a un tema puntual, como cree que impactaría que no se reinicien el 4 de mayo, el delivery de restaurantes que fue anunciado por el propio presidente Vizcarra y que involucraría a unos 2,000 establecimientos, así como del e-commerce?

Bueno, hay dos actividades grandes, el delivery de comida de restaurantes y el e-commerce de artículos que no son comida. Son dos casos totalmente separados. Ciertamente, despachar comida debe contar con cuidados mucho más grandes de quién produce esa comida y de quién la despacha. La gran ventaja de reactivar la venta de comida de los restaurantes es que tiene gran impacto en el empleo, ojalá que lo podamos activar relativamente rápido. El tema es que hay cientos de miles de restaurantes en el país y el problema es como asegurar que van a cumplir los protocolos.

Por el lado de e-commerce, obviamente si se retrasa el inicio de esta actividad, simplemente vamos a tener lo que ya se esta viendo ahora. La gente se esta quedando en sus casas con artículos malogrados que necesitan reemplazo, o aumentará la venta informal en las redes y vía los taxis.

Además, si no me equivoco, el Perú es el único país del mundo donde se cortó completamente la venta por internet, que entre otras consecuencias ocasiona más presión para que la gente no se someta a la cuarentena.

¿En el supuesto que hoy se anuncie la postergación o demora del reinicio de actividades, como se ha escuchado, qué harán los empresarios de su gremio?

Yo estoy muy convencido de que eso es un rumor que no va a pasar, que efectivamente los ministros en el Consejo de mañana (hoy) efectivamente van a entender la importancia de reiniciar las actividades y van a aprobar esas actividades para el 4 de mayo como lo había prometido el presidente Vizcarra.

Ahora, si no se inician las actividades, las empresas seguramente van a tener que ajustar sus planes, sus proyecciones económicas de sus actividades. Lo cierto es que cuanto más se retrase el reinicio las proyecciones van a estar más complicadas, difíciles, y probablemente alguna va a tener que declarase en quiebra y otras considerarán tomar medidas más fuertes en cuanto a reducción de gastos, costos.

Además, algo que debe entender el Ejecutivo es que hoy está identificado donde están las fuentes de los contagios y se dedican a controlar, supervisar y ayudarlos, a los mercados, sobre todo, vamos a poder hacer las dos cosas: iniciar la actividad y, además, atender la enfermedad.