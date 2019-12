Comex calificó -en su último semanario del año- que el avance en la ejecución de la inversión pública es poco alentador debido a que solo se ha ejecutado el 53.3% del presupuesto institucional modificado (PIM) destinado a proyectos en todos sus niveles, tomando como base información del Ministerio de Economía y Finanzas.

De manera desagregada, el gobierno nacional ha sido el que más avance ha tenido, con una ejecución del 61.5%, seguido por los gobiernos locales (53%) y regionales (48.6%). Seis departamentos -subraya- no han logrado ejecutar más de la mitad de su PIM y dentro de ellos está Cajamarca, el departamento con la mayor incidencia de pobreza monetaria del país, pues esta afecta a un rango del 37.4% al 46.3% de la población y, por si fuera poco, presenta altas tasas de pobreza extrema, entre el 8.5% y el 13.9%.

Otro dato preocupante para el gremio es que hasta el tercer trimestre de este año, según datos de ProInversión se han invertido S/ 282 millones en proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), un 42% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el número de proyectos adjudicados se redujo, al pasar de 22 en 2018 a 8 en 2019 . De estos proyectos adjudicados, cuatro pertenecen al sector educación, dos a transporte urbano, uno a protección social y uno a seguridad. Existen siete departamentos en los que se han adjudicado proyectos: Ica, Moquegua, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Áncash y Apurímac.

Ica fue el departamento que más se benefició de este mecanismo (dos proyectos), con una inversión ejecutada o comprometida de S/ 39 millones. Sin embargo, Áncash, con tan solo un proyecto destinado al sector saneamiento, tuvo una inversión de S/ 137 millones, el mayor monto entre todos los proyectos. Cabe mencionar que se estima que estas inversiones han beneficiado a 153,062 peruanos.

En cambio, precisó Comex por el lado de la inversión a través de APP, hasta el tercer trimestre, existen siete proyectos en fase de transacción por un monto total de US$ 841 millones. Entre ellos, cuatro corresponden al sector energía y minas (US$ 344 millones), uno a saneamiento (US$ 270 millones), uno a transportes y comunicaciones (US$ 227 millones), y uno a irrigación (monto por definir).

“Si bien este monto y alcance sectorial representan un avance con respecto al estancamiento de años anteriores, resulta preocupante que tan solo uno (el sistema de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca) haya sido adjudicado a la fecha”, apunta.

“Ahora bien, sería un error pensar que los mecanismos mencionados no están colaborando con la reducción de brechas de competitividad; todo lo contrario. Por ende, el Gobierno debería continuar incentivando estos proyectos, porque esto es lo que, más allá de servir de impulso para retomar el rumbo económico, hará que la población se sienta atendida con servicios de calidad”, agrega.

El gremio consideró -también- que urge mejorar en cuanto a gestión y planificación en todos los niveles de gobierno, ya que, si no corregimos esta situación lo más pronto posible, el descontento de millones de peruanos podría llevarnos a un giro hacia el pasado en materia de políticas públicas, un escenario que no queremos repetir.

