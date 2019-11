Entre enero y setiembre de este año, China y Estados Unidos se posicionaron como los primeros destinos de las exportaciones, con US$ 9,836 millones y US$ 3,926 millones, respectivamente. Sin embargo, Canadá también logró un crecimiento importante entre los destinos de nuestros envíos y se ubicó en el tercer lugar, informó Comex Perú en su último Semanario.

Así, las exportaciones tradicionales y no tradicionales a este país lograron un crecimiento de 184.1% y 59.8%, respectivamente.

"Específicamente, las no tradicionales alcanzaron su punto más alto en toda nuestra historia comercial con Canadá y mantienen un crecimiento sostenido en los últimos 3 años", destacó Comex Perú.

Entre los envíos que destacan se encuentran las agroexportaciones no tradicionales, que sumaron un total de US$ 84 millones, lo que significó un incremento del 11.4% con respecto a similar periodo del año anterior, y concentraron un 39.8% de las exportaciones no tradicionales.

Entre los productos más demandados se encuentran las mandarinas frescas o secas, que lideraron el ranking al registrar ventas por US$ 10 millones, lo que significó un 12.1% del total, con un crecimiento del 21.2% con respecto a similar periodo de 2018.

El segundo producto de nuestra canasta agroexportadora fue la quinua, con US$ 7 millones, un 8.2% del total y un 3.3% menos. Los mangos sin cocer o cocidos congelados se ubicaron en la tercera posición, con US$ 7 millones, un 7.8% del total y un 9.3% más. Los productos que les siguieron fueron las uvas frescas (US$ 6 millones; 7.6%; +239.6%) y los mangos frescos o secos (US$ 5 millones; 6.3%; +27.5%).

Por otro lado, nuestras exportaciones del sector siderometalúrgico tuvieron un elevado crecimiento en el periodo de análisis, al pasar de US$ 4 millones en 2018 a US$ 76 millones en este año, lo que significó un aumento del 1,611%, y concentraron un 36% del total de nuestras exportaciones del rubro no tradicional.

“Esto fue producto de los envíos de plata en bruto aleada, que sumaron un total de US$ 71 millones”, señalaron.