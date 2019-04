Comex: paralización de proyectos de irrigación pone en jaque meta de US$ 10,000 millones en agroexportación

La tarea de exponer en las principales plazas del mundo, los productos peruanos -como las frutas y hortalizas- viene siendo exitosa. No obstante, en opinión de Comex, esta labor "debería ir de la mano con la ejecución de reformas o proyectos de gran envergadura, para asegurar el crecimiento sostenido de diversos sectores urgidos de mejores condiciones en materia de infraestructura y competitividad".

"Particularmente, en el sector agro, aun se mantienen paralizados grandes proyectos de irrigación que ampliarían nuestra frontera agrícola en más de 200,000 hectáreas", refirió el gremio en su semanario.

De esta forma, cuestionó si será posible llegar a la meta trazada por el Gobierno de superar los US$ 10,000 millones en agroexportaciones al 2021, bajo estas condiciones.

En su último semanario, el gremio recordó que del 4 al 6 de setiembre, en la ciudad de Hong Kong, se llevará a cabo la feria internacional Asia Fruit Logística, donde se brindará una visión completa de las novedades, productos y servicios del sector hortofrutícola mundial.

Este año, el Perú ha sido seleccionado como el primer país socio oficial en la feria, lo que aseguraría una mayor exposición de los productos peruanos a los más de 13,500 compradores que asistirían al evento este año.

Desde el 2008, cabe recordar, el Perú ha tenido un pabellón nacional dentro de esta feria, por lo que haber sido seleccionados primer país socio constituye un reconocimiento para los agroexportadores peruanos que han ido incrementando consistentemente sus despachos hacia el continente asiático, no solo en volumen, sino también en calidad, arguyó Comex.

De esta forma, se podrá intensificar la campaña de alimentos “Superfoods Perú”, marca global que fue lanzada en 2017 y que aprovecha las nuevas tendencias de los consumidores, a la vez que potencia características del sector peruano de alimentos, como la gran biodiversidad, la capacidad exportadora y el contar con cadenas de procesos transparentes y sostenibles.

El gremio, asimismo, recordó que de acuerdo con cifras de la Sunat, en 2018, las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas frescas (comprendidas en los capítulos 7 y 8 del arancel nacional) sumaron un total de US$ 3,713 millones, lo que reflejó un crecimiento del 21.9% con respecto a 2017.

Asimismo, en los últimos cinco años, nuestros envíos registraron un crecimiento promedio anual del 16.5%. Su desempeño viene siendo liderado por las exportaciones de uvas, que alcanzaron un total de US$ 818 millones (+27%), seguidas por las paltas, con US$ 548 millones (+48%).

En lo que respecta a nuestros destinos de exportación, EE.UU. y Países Bajos se posicionan como los principales mercados del sector hortofrutícola, puesto que capturan un 37% y un 22% de nuestros envíos al exterior, respectivamente.

Cabe mencionar que, de acuerdo con cifras del Centro de Comercio Internacional, los principales compradores del mundo en lo que respecta a frutas en 2017 fueron EE.UU., Alemania y Países Bajos, con una participación del 14%, 9% y 5%, respectivamente; mientras que, en cuanto a hortalizas, fueron EE.UU. Alemania y Reino Unido, con 14%, 9% y 6% del total de las compras del mundo, respectivamente.

En cuanto a las principales empresas exportadoras de este tipo de productos, Camposol lidera el ranking, con US$ 336 millones (+38%), seguido por Complejo Agroindustrial Beta, con US$ 125 millones (+20%), y Sociedad Agrícola Drokasa, con US$ 115 millones (+7%).