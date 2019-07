Comex: Gobierno anunció la ejecución de seis proyectos mineros, pero a julio 'nada ha pasado'

Comex llamó la atención –en su último semanario– que a inicios de año, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que se ejecutarían seis proyectos mineros ese año. "No obstante, a julio nada ha pasado. ¿Se logrará llegar a la meta?", apuntó.

Este situación ocurre –dijo el gremio – en un contexto de la caída de las exportaciones mineras. Entre enero y mayo, las ventas al exterior de minerales –que concentraron el 81% de los envíos tradicionales– registraron una caída del 13.1%, con un valor de US$ 10,303 millones, de acuerdo a cifras de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Este resultado se debió –explicó en su semanario– a los menores envíos de los minerales de cobre y sus concentrados, así como los de oro y zinc, que registraron una reducción del 9.6%, 14.8% y 31.5%, respectivamente.

En cuanto a los minerales de cobre y sus concentrados (US$ 4,921 millones; -9.6%), que representaron un 48% de las exportaciones del sector y más del 27% de las exportaciones totales del país, su volumen exportado apenas aumentó 0.1%, lo que supondría que la principal razón de la caída de estos envíos sería el precio.

De acuerdo al BCR, el precio promedio del cobre en el periodo de enero a mayo fue de US$ 282 por libra, aproximadamente 10% menos con respecto al mismo periodo de 2018 (US$ 313 por libra).

Dado que China es el principal mercado de destino de las exportaciones peruanas de cobre (representa el 72% del total), la tensión comercial que mantiene con Estados Unidos estaría afectando la cotización internacional del cobre, principalmente por la mayor incertidumbre que genera. En mayo de este año –por ejemplo– se registró una caída del 12% con relación al mismo mes de 2018.

En el mismo periodo de análisis, el escenario para las exportaciones de oro y zinc fue diferente, pues cayeron ambos tanto en volumen como en precio. El oro en las demás formas en bruto sumó un total de US$ 2,600 millones, un 14.8% menos con respecto al periodo anterior, debido principalmente a una caída del 17.2% en volumen y, de acuerdo con datos del BCRP, el precio promedio del oro fue de US$ 1,296 por onza, un 2% menos que en el mismo periodo de 2018 (US$ 1,325 por onza).

De igual manera, los concentrados de zinc alcanzaron un total de US$ 687 millones, un 31.5% menos con respecto al periodo anterior. Su volumen cayó un 14.7% y el precio promedio se abarató en un 16%, al pasar de US$ 149.7 por libra en 2018 a US$ 125.1 por libra en el periodo de enero a mayo de 2019.

Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, la guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando a los precios de los minerales, lo que lleva a que las exportaciones de minerales de Perú retrocedan y, si esto continúa, otros sectores económicos también podrían verse afectados debido al impacto negativo en la economía global que generaría .

Por otro lado, las caídas en volumen también reflejarían los menores niveles de producción de estos bienes en los últimos meses, específicamente a causa de los proyectos mineros que siguen en debate desde hace varios años y aún no se ejecutan, alertó Comex.

En este contexto, el gremio indicó que respalda la decisión del Gobierno de otorgar la licencia de construcción al proyecto minero Tía María, lo que "considera una señal de gran importancia para retomar el liderazgo económico que el país tanto necesita".

"Corresponde ahora que tanto el sector público como el privado, en forma coordinada, generen los espacios de diálogo que permitan convencer a la población de Islay, y a sus autoridades locales y regionales, de los beneficios que dicha inversión traerá para la comunidad y el país en general, a fin de crear las condiciones que permitan el inicio de las obras", agregó.