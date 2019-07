Comex: Exportaciones acumulan caída de -8.2% entre enero y mayo

La Sociedad de Comercio Exterior ( Comex Perú) informó que las exportaciones totales acumulan un retroceso de -8.2% entre enero y mayo de este año, con respecto al mismo periodo del año pasado. A nivel nominal, las exportaciones peruanas acumularon US$ 17,989 millones en los cinco primeros meses del año, según el DataComex de julio.

Las exportaciones no tradicionales registraron una caída de -11.4%, explicado por la baja en Minería (-13.1%), Petróleo y derivados (-19.5%), mientras que sí se registró un crecimiento de las exportaciones agrícolas (+2.7%) al igual que el sector Pesca (+37.7%), detallaron.

Por su parte, las exportaciones no tradcionales registraron un ligero incremento de 0.3% respecto de los primeros cinco meses del 2018. Los envíos del sector agropecuario (+2.2%) y Textil (+2.9%) lograron crecimientos, mientras que las exportaciones del sector Químico registraron una caída de -1.6%.

Entre los principales productos no tradicionales más exportados en los primeros cinco meses del año están las paltas frescas o secas; calamares, potas y congelados; zinc en bruto sin alear; espárragos frescos o refrigerados; así como los fosfatos de calcio naturales.

China se posiciona como el principal destino de los envíos peruanos, pues las exportaciones a este país alcanzan los US$ 5,562 millones durante los primeros cinco meses del año. Estados Unidos se posiciona como el segundo socio comercial del Perú, pues se realizaron envíos por US$ 1,968 millones. Canadá, en tercer lugar, recepcionó productos peruanos por US$ 834 millones.

La balanza comercial en el periodo enero-mayo del 2019 alcanzó un valor positivo de US$ 438 millones, lo cual representa una caída de -77% respecto del mismo periodo del 2018.