Con 21 acuerdos comerciales vigentes, el Perú tuvo su segundo año de crecimiento consecutivo de intercambio comercial, que sumaron US$ 91,000 millones en el 2018, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Para el año 2019, tres acuerdos comerciales podrían entrar en vigencia para el Perú y así modificar el panorama de los exportadores, importadores y, en general, de los empresarios peruanos.

Cada nuevo acuerdo de libre comercio representa múltiples oportunidades, pero también nuevos riesgos, puesto que permiten a dos o más países bajar o eliminar recíprocamente sus aranceles y reducir las barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. De esta manera, amplían el mercado potencial para sus empresas y también abren las puertas a nuevos competidores de los productores locales.

Acuerdos por entrar en vigencia



De acuerdo con el portal web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), cinco acuerdos firmados por el Perú se encuentran por entrar en vigencia, aunque sin un plazo establecido.

Australia: El acuerdo se firmó en el 2018 y podría entrar en vigencia en el 2019, señala Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) – CCL.

Según indicó a Gestion.pe, el Perú todavía deberá determinar si el acuerdo es ratificado por el Congreso o por el Ejecutivo mediante un decreto supremo. El también ex viceministro de Comercio Exterior sostuvo que este acuerdo inicialmente no representará un gran incremento de las exportaciones peruanas, porque Australia no es un destino importante de estas, pero no descartó que ello cambiara con el tiempo.

Alianza del Pacífico:Carlos González, director del centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX) , consideró que en el año 2019 habrá un avance importante en los acuerdos con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, para que pasen a obtener la denominación de Estados Asociados al bloque económico actualmente presidido por el Perú.

Que estos acuerdos puedan entrar en vigencia dependerá de que Canadá concluya sus negociaciones comerciales con Estados Unidos, que han sido un importante motivo de retraso en el diálogo de Canadá con la AP, indicó González a Gestion.pe.

Nuevo TPP: Este acuerdo multilateral cobró vigencia el pasado fin de semana, al haberlo ratificado ya seis de los 11 países firmantes, pero no se hará efectivo para el Perú mientras no lo ratifique también. Según ha adelantado el Gobierno peruano, lo hará próximamente mediante un decreto supremo.

Este acuerdo ofrece al Perú solo cuatro nuevos mercados: Nueva Zelanda, Vietnam, Brunei y Malasia. “El impacto en exportaciones no creo que sea muy grande, pero sí creo que permite un mejor aprovechamiento productivo de los tratados con los que el Perú ya cuenta”, agregó Posada.

Por su parte, González Mendoza consideró muy probable que este tratado entre en vigencia el 2019, y resaltó que permitirá profundizar los acuerdos logrados con algunos mercados, como Japón, México y Canadá, permitiendo el comercio de unos 500 o 600 productos que habían sido excluidos en los tratados bilaterales con dichos países.

Brasil y Guatemala: Para Posada, el comercio entre Perú y Brasil es mucho más bajo de lo que podría ser. Aunque no avizoró cuando podría entrar en vigencia la actualización del tratado entre ambos países, sí señaló que la entrada al gobierno de Jair Bolsonaro genera condiciones para intensificar el intercambio comercial entre ambos países.

En el caso de Guatemala, señaló que hubo un grave desacuerdo entre Perú y Guatemala por la franja de precios de exportación de azúcar, por lo que Guatemala llevó al Perú ante la OMC. “Veo muy difícil que se solucione este problema pronto, así que yo no creo que este tratado entre en vigencia en el 2019”, añadió.

Para el ex viceministro, el Perú tiene el potencial exportador de llegar a 4,500 millones de personas en el 2019.

Acuerdos en negociación



El Perú mantiene en proceso de negociación cinco acuerdos comerciales, que son EL Programa de DOHA para el desarrollo – Organización Mundial Del Comercio; el TISA; y los TLC con El Salvador, Turquía y la India.

De estos acuerdos, señala el experto de la CCL, el TISA destaca por ser el acuerdo que permite el intercambio de servicios, a diferencia de la mayoría de los acuerdos, que se basan en el intercambio de productos; el acuerdo con Turquía no registra avances y el de El Salvador ofrece un mercado pequeño al Perú. El más llamativo y espinoso, sin duda, es el TLC con la India , que seguirá siendo negociado en el 2019.

TLC con la India

El acuerdo con la India proporcionaría al Perú un nuevo mercado con más de 1,300 millones de personas, pero que genera mucha cautela, debido a que muchos de sus productos son subsidiados por su gobierno.

Ambos especialistas consultados coinciden en que la India como mercado genera expectativa sobre todo entre los agroexportadores y los exportadores peruanos de manufactura y servicios. Sin embargo, González advierte que el Gobierno de la India es muy proteccionista con estos rubros.

En cambio, los sectores sensibles para el Perú en este acuerdo serían los de textiles, confecciones y medicamentos, debido precisamente a que los productos subsidiados por la India generarían una distorsión en el mercado peruano, en perjuicio de los productores locales.

“La India es un mercado importante, que no se debe dejar de lado, pero el acuerdo debe trabajarse finamente y sin apuros, para lograr que sea benéfico para ambas partes”, acotó Posada.