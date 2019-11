La firma del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU., que entró en vigor en febrero de 2009, marcó un hito en la historia del comercio exterior del Perú y ha sido un punto clave para el desarrollo del sector exportador en los últimos 10 años, destacó ComexPerú.

No obstante, el gremio empresarial advierte que desde el ingreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU., la relación del país norteamericano con China ha estado en el foco de atención a nivel global, y la guerra comercial y la incertidumbre sobre su desenlace han afectado negativamente el dinamismo de la economía mundial, así como los niveles de comercio internacional.

¿cómo se viene desarrollando nuestro comercio con EE.UU.?

EXPORTACIONES

Según cifras de la Sunat, las exportaciones peruanas con destino a EE.UU. registraron un valor de US$ 3,926 millones entre enero y setiembre de 2019, es decir, un 33.3% menos que durante el mismo periodo del año pasado, cuando se enviaron US$ 5,887 millones. Esta es la primera caída luego de 3 años de crecimiento sostenido y se explica principalmente por los menores envíos de oro al país norteamericano, refiere ComexPerú.

Hasta el año pasado, el oro era nuestro principal producto de exportación con destino a EE.UU., con un valor exportado de US$ 1,496 millones entre enero y setiembre de 2018. Sin embargo, este año solo se han enviado US$ 238 millones.

Además, ha pasado a ser el segundo producto en el ranking, después de los minerales de molibdeno y sus concentrados (US$ 253 millones; +9.6%). Según cifras de WorldCity, esto se debería tanto a una caída en la importación de oro por parte de EE.UU. (-18.4%) como al descenso del Perú del segundo al sexto puesto en el ranking de los principales vendedores del metal dorado a dicho país.

Sin embargo, las noticias para el Perú no son tan grises como parecen, indica ComexPerú. Si bien las exportaciones de oro a EE.UU. han disminuido, los envíos de este producto se han incrementado hacia otros destinos, como Suiza (US$ 1,684 millones; +13.4%), Canadá (US$ 1,224 millones; +390%) y Emiratos Árabes Unidos (US$ 797 millones; +345%). De esta manera, las ventas a esos mercados compensan parcialmente el decrecimiento de los envíos de oro a EE.UU. e India, con un total de US$ 5,002 millones exportados al mundo entre enero y setiembre de este año, un 7.4% menos que en el mismo periodo de 2018.

Por el contrario, las agroexportaciones con destino a EE.UU. han seguido creciendo aceleradamente, con una tasa promedio del 15.8% en los últimos 3 años para el periodo enero-setiembre. Las paltas (US$ 231 millones; +31.6%), los arándanos (US$ 187 millones; +83.5%), las uvas (US$ 166 millones; +20.9%) y los espárragos (US$ 161 millones; +13.4%) se ubican en los puestos 3 al 6 de nuestros principales productos enviados al país norteamericano, en ese orden.

“EE.UU. continúa siendo nuestro segundo socio comercial más importante después de China; sin embargo, su participación como destino para las exportaciones peruanas ha caído al 11.7%, su punto más bajo en más de 30 años”, subraya ComexPerú.

IMPORTACIONES

Por el lado de las importaciones, el valor total de los productos comprados a EE.UU. también se ha reducido, pero en menor medida.

Entre enero y setiembre de este año, la Sunat registró US$ 6,526 millones importados de EE.UU., un 6.1% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se importó US$ 6,951 millones.

La mayor parte de este desempeño proviene de productos diversos, ya que la importación de los 10 productos más importantes decreció solo un 2.9%, mientras que el resto disminuyó un 8.6%.

Dentro del top 10, hubo un crecimiento importante en la compra de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (US$ 464 millones; +673.2%) y de diésel B5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 636 millones; +34.6%), el cual sustituye el uso de diésel 2 en la alimentación de vehículos motorizados.

En consecuencia, las importaciones provenientes de EE.UU. de diésel 2 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm cayeron (US$ 794 millones; -34.1%), debido a una disminución en la importación total de este producto por parte de nuestra economía (US$ 994 millones; -24.8%).

Asimismo, las importaciones de maíz duro amarillo sufrieron una fuerte caída (US$ 236 millones; -54%), dado que, en el último año, Argentina ha registrado una productividad inusualmente alta en su cosecha y se ha convertido en nuestro principal proveedor de este commodity (US$ 337 millones; +1,242%).

De esta manera, EE.UU. continúa ocupando el segundo lugar entre los principales orígenes de nuestras importaciones, con un 20.6% de participación, con lo que se ubica detrás de China por quinto año consecutivo.

“Por otro lado, debido a la fuerte caída en la exportación, nuestro déficit comercial con EE.UU. ha crecido. Nuestra balanza comercial con el país norteamericano pasó de US$ -1,065 millones entre enero y setiembre de 2018 a US$ -2,602 millones para el mismo periodo de este año, el mayor déficit para dicho periodo en más de 10 años”, remarca Cómex.

En conclusión, ComexPerú sostiene que si bien nuestras exportaciones a EE.UU. han disminuido, hemos sabido encontrar nuevos compradores para nuestro principal producto, el oro.

Además, las agroexportaciones siguen creciendo y parecen ser el rumbo a tomar en cuanto a los envíos a dicho país.

“La renovación de la Ley de Promoción Agraria es imperativa para reactivar la inversión en agricultura, que parece estar perdiendo impulso dada la menor importación de bienes de capital para ese sector. EE.UU. continúa siendo nuestro segundo socio comercial más importante y debemos adaptarnos a los cambios en sus mercados si queremos reafirmar nuestra posición como país exportador”, anota.