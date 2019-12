El comercio electrónico en Perú registraría un crecimiento de 15% este año, totalizando un movimiento de fondos por US$ 4,000 millones.

Así lo estima la edición 2019 del Ecommerce Report: LATAM, preparado por SAP Customer Experience y Ecommerce Foundation.

En la siguiente infografía podrá conocer detalles sobre el avance del comercio electrónico en el Perú.

El reporte señala que el volumen de negocios de comercio electrónico en América Latina alcanzará este 2019 los US$ 84,000 millones, un crecimiento notable respecto a los US$ 70,600 millones de 2018.

México, con US$ 28,800 millones, será el país con mayor volumen, seguido por Brasil (US$ 20,900 millones) y Argentina (US$ 12,600 millones). Perú ocupa el 6to lugar con US$ 4,000 millones, detrás de Chile (US$7.000 millones) y Colombia. (US$6.600 millones).

Internet

Asimismo, la penetración de Internet sigue creciendo en la región y para fines de 2019 llegará al 69%, contra el 66% de 2018.

El valor más alto del subcontinente se encuentra en Uruguay, con un 88%, seguido por Costa Rica (85%), Argentina (82%), Ecuador (80%) y Chile (73%).

En el otro extremo, en Honduras hay apenas un 39% y en Guatemala, un 42%. Mientras que Perú ocupa el puesto 11 con 62% de un total de 21 países evaluados.

“En este entorno de notable crecimiento del comercio electrónico, la mayoría de las empresas en Latinoamérica necesita aprender cómo la economía de la experiencia impacta a sus negocios y encontrar formas de aprovechar lo que hacen en este nuevo entorno”, indicó Jorge Barón, líder del portafolio de soluciones Customer Experience de SAP Latinoamérica.

“Será clave en los próximos años medir la experiencia y combinarla con los datos operativos para tomar las decisiones correctas para los clientes: las que no lo logren, podrían ser desplazadas del mercado por aquellas que sí lo consigan”, agregó.