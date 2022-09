Los operadores de comercio exterior de Arequipa podrán exportar sus mercancías a menores costos al contar con la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA), lo que contribuirá al crecimiento de los más de US$ 5,500 millones que, en lo que va del año, viene exportando la región, señaló la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

De acuerdo a información de la Intendencia de la Aduana de Mollendo, las principales empresas arequipeñas con certificación OEA que contribuyen al crecimiento de las exportaciones en la región son: Compañía Minera Antapaccay, Aceros Arequipa, Famesa, Leche Gloria, Aceros Cassado, Manuchar, Ferreyros, Agroinca e Inca Tops, entre otras.

El ranking de las exportaciones arequipeñas de las empresas certificadas OEA lo encabeza el concentrado de cobre (US$ 2,300 millones), seguido de concentrado de molibdeno (US$ 1,035 millones), cátodos de cobre (US$ 881 millones), concentrado de zinc, (US$ 495), concentrado de plata (US$ 138 millones), varillas de acero (US$ 44 millones), gasolina de 84 (US$ 36 millones), entre otros.

La certificación OEA permite a estas empresas disminuir tiempos en el control aduanero, en despachos de importación y exportación, tener atención preferente en trámites aduaneros, reducir plazos, y actuar de manera directa como despachadores de aduana, sin la presentación de garantía para operar.

Adicionalmente, los exportadores OEA pueden incrementar sus oportunidades de negocio con las compañías extranjeras que también cuentan con esa certificación en otros países.

Las empresas pueden acogerse al programa OEA de manera voluntaria, mediante un trámite gratuito y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, luego de lo cual recibirán un certificado emitido por la Sunat para agilizar sus operaciones comerciales en el Perú y a nivel internacional.