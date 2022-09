El precio de los gasoholes a nivel local continuaría bajando este mes y en los siguientes, en la línea con una menor cotización del petróleo, así lo señaló el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas.

Cabe indicar que el precio del petróleo, barril de West Texas Intermediate (WTI), a un mes, de referencia en Estados Unidos, se ubicó por debajo de US$ 90 en las últimas semanas (incluso tocando niveles cercanos a US$ 80), luego de haber estado por encima de los US$ 120 en junio, según datos del portal Bloomberg.

LEA TAMBIÉN: Precio de combustibles en Perú apuntan reducirse hacia fines de año

“El aumento en el gasohsol, ha reflejado el aumento fuerte de los precios internacionales (del petróleo). Sin embargo, ahora que están disminuyendo, se espera también que la reducción de los precios de los gasoholes nivel local continue este mes y en los siguientes meses, de mantenerse los niveles de los precios de combustibles que estamos viendo ahora”, dijo en la presentación del Programa Monetario del BCR del mes de setiembre realizado el día de hoy.

¿Y el diesel?

El representante del BCR señaló que aún no se tiene certeza sobre la dinámica que seguiría el diesel, el cual ha registrado nuevas alzas. Según analistas, estas continuarían.

LEA TAMBIÉN: Diésel llega a su precio más alto del 2022 y transportistas de carga evalúan ir al paro

“En el caso del diesel, se ha tenido mecanismos para atenuar su aumento como el Fondo de Estabilización de los Combustibles (FEPC). Entonces ahí sí habría que mirar cómo va la evolución del precio internacional para saber con más certeza como será su trayectoria hacia adelante (del diesel). De hecho, este mes ya se están registrando aumentos locales en el precio del diesel”, señaló Armas.

Sobre el FEPC

El FEPC contempla los siguientes tipos de combustibles: