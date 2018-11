Colombianos, con el quinto puesto de los que menos ahorran en la región

El dinero bajo el colchón o las cadenas siguen teniendo una participación importante del mercado del ahorro colombiano. Así lo dio a conocer la Federación Latinoamericana de Bancos ( Felaban) en el IV Informe de Inclusión Financiera de 2018 en el que explican que en la región, solo 24% de los habitantes ahorra en entidades financieras y en total 33% hace un ejercicio de ahorro (con otros mecanismos), lo que es sustancialmente menor que el 71% de los países de altos ingresos.



Y es que aunque los clásicos ‘marranitos’ siguen siendo una opción de ahorro, lo cierto es que según este informe, Colombia es el quinto país en la región que menos ahorra, ya que solo 9% de los adultos ahorró en una institución financiera.



Colombia solo está por encima de países como Paraguay, Argentina, Nicaragua y Perú que reportaron porcentajes respectivos en el ahorro de 6%, 7% y 8%.



Al observar las estadísticas del ahorro formal e informal, el segundo sigue con la corona en la región. Como informó Felaban en 2011, 23% de los adultos ahorró formalmente y 28% informalmente, pero la cifra creció en 2014 al llegar a 35% de los adultos ahorrando por medio de herramientas que no están relacionadas con entidades financieras autorizadas.



Y es que a pesar de las diferentes herramientas que ofrecen los bancos la cifra de ahorro informal siguió aumentando y en 2017 llegó a 43% versus 26% de los adultos que ahorra formalmente.



Ahora, según el informe de la entidad, dirigida por José Manuel López, es normal que en la región el ahorro esté dominado por otros mecanismos por la alta informalidad laboral, y por eso “los que ahorran en efectivo lo hacen por medio de cadenas o herramientas que están asociadas a una especie de clubes formadas por familiares, amigos, colegas de trabajo o estudio”.



Por eso es que el país también ocupa uno de los puestos más bajos respecto al ahorro formal, ocupando la cuarta posición con 18% de las personas usando las instituciones autorizadas para guardar sus recursos.



Pero ¿cuáles son las razones para que los colombianos no ahorren adecuadamente? Jairo Borray, docente de contabilidad y finanzas de la Universidad El Bosque, explicó que este fenómeno se da inicialmente por “la falta de educación financiera de los colombianos, que se evidencia en la ausencia de programas que orienten esta temática”.



Además, este no es el único pilar que está fallando, sino que además “el nivel de ingresos per cápita de la gran mayoría de ciudadanos es inferior en muchos casos a los gastos fijos que deben asumir periódicamente, lo que influye negativamente en el ahorro de los colombianos”, concluyó el profesor.



Es por esto que para Felaban la tecnología es una de las principales herramientas para cerrar las brechas que existen entre la población y el sistema financiero. Para la entidad la transformación que está viviendo el sector en la forma de ofrecer sus productos y servicios debe potenciarse.



Incidencia de la tecnología en el sector

Como se mencionó, la tecnología es la principal herramienta para combatir la falta de inclusión e información financiera según Felaban, y es que viendo las estadísticas de 2017 la banca móvil ya representa 38% en el número de operaciones por canal de atención.



El segundo puesto se lo llevan los ATM que tienen 20% del mercado, seguido por Puntos de ventas (POS) con 20%, Sucursales con 9%, corresponsales no bancarios con 7%, banca por internet con 4%, y finalmente, los call center que se llevaron 2% del mercado, según el informe reportado por la entidad.



