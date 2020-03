En la mira otros proyectos. La empresa colombiana ISA evalúa participar en proyectos de infraestructura en Perú según adelantó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de esta empresa, al diario La República de Colombia.

“(¿Tienen planeado entrar en otros proyectos de infraestructura o 4G en Colombia?) Estamos buscando todo lo que se mueve, hablando coloquialmente. Estamos analizando muchos otros activos de concesión vial tanto en Colombia como en Perú . Si se nos da la oportunidad de adquirir uno o más, lo haremos”, argumentó.

En esa línea, remarcó que la compañía tiene comprometido para este año un monto por US$ 1,600 millones en inversiones en Colombia y hasta 2024 son US$ 3,700 millones en todos los países en los que está presente." Ojalá la inversión sea aún mayor porque queremos hacer más negocios. Por ejemplo, usted me preguntó sobre invertir en otra 4G, yo le digo claro que sí. Así que, si la logramos comprar, pues entonces la inversión aumentaría", puntualizó.

Respecto a la posible venta de ISA dijo “mal haría en opinar sobre una decisión que es tomada por los dueños de ISA. Yo no soy el dueño, soy un simple administrador. Sí creo que ISA funciona muy bien para sus dueños. Cualquier dueño es feliz de tener nuestros índices de rentabilidad, el retorno al patrimonio se envidia en muchas compañías, somos líderes de dividendos y el año pasado la acción superó los 20,000 pesos colombianos. El Gobierno debe estar feliz por tener una empresa como ISA”.

También recordó que el año pasado uno de los movimientos más importantes fue la adquisición de la concesión costera entre Cartagena y Barranquilla, la que calificó de ‘muy acertada’.

“Además que fue nuestra primera autopista en Colombia. Hicimos el negocio el año pasado, pero esperamos cerrar la adquisición en abril o mayo. La segunda decisión importante fue enfocarnos en el negocio que somos buenos y no pensar en hacer generación de renovables u otro tipo de negocios”, anotó.