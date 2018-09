Colombia solicita la admisibilidad de sus envíos de arroz hacia el Perú

Desde hace ocho años hay inquietud en varios sectores agrícolas de Colombia pero particularmente con el sector arrocero, quienes están preocupados porque la Comunidad Andina (CAN) permite la movilidad de arroz de un país a otro.

“Eso ha generado la preocupación de los arroceros por la entrada del grano de distintos países del mundo, como Estados Unidos, a lo que se sumó el arroz de Perú”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

En diálogo con La República, indicó que frente a esta situación Colombia ha implementado restricciones a las importaciones del arroz y ha sido demandando varias veces, entre esas demandas figura la hecha por Perú.

Indicó que en la disputa con Perú “no se ha actuado como se ha debido actuar” y este tema tenía dos alternativas de solución.

“Lo primero es solucionar esas diferencias. La segunda es lograr admisibilidades de nuestro arroz a los otros países de la CAN porque, así como el arroz puede venir a Colombia, también debe ser exportado”, precisó.

El ministro colombiano detalló que esa admisibilidad para el arroz colombiano no se había solicitado y hasta que no se siga el proceso, el arroz de Colombia no puede salir a los países de la CAN, entre ellos el Perú.

“Lo que yo hice fue solicitar la admisibilidad formal con Perú, que hoy aplica unas sanciones que afecta el comercio a sectores del agro y la industria. Lo que hicimos fue trabajar en esa relación bilateral para encontrar una salida a la dificultad”, subrayó.

Adelantó que el acuerdo de admisibilidad con Perú está casi terminado, pero faltan algunos asuntos que las autoridades peruanas están solicitando.

“Yo creo que, en la medida se dé, se disminuirían los costos arancelarios que estableció a Colombia por el incumplimiento del país. Estoy buscando solución a un problema que lleva ocho años sin atenderse como de debe”, enfatizó.

Restrepo mencionó que las importaciones de arroz que realiza Colombia pasarán por una reducción progresiva de aranceles hasta el 2022.

“Hacerlo inmediato implicaría una llegada masiva del grano y un efecto directo a los arroceros. La discusión se hizo en conjunto con los ministerios de Comercio y de Agricultura para tener un acuerdo con el menor efecto sobre el sector, que tiene un impacto social importante. Es un periodo de desgravación para abrir la importación”, anotó.

Asimismo, mencionó que el potencial que tienen los arroceros colombianos de exportar su producción a los países de la CAN se dará en la medida que se logre la admisibilidad, “pero lo más importante es solicitarla”.

“Si no hay admisibilidad pues no se puede exportar. Es una solicitud válida, que haya comercio de un lado y del otro”, refirió.

Finalmente, precisó que este tema se discutió con el gremio de arroceros, que es la Fedearroz, y les dejó el siguiente mensaje: “los quiero ver exportando y aprovechando mercados”.

“Ellos han hecho un esfuerzo en mejora productiva y el paso siguiente es tener vocación exportadora”, culminó.