En conversación con gestion.pe el presidente del directorio de Agrobanco, César Quispe, indicó que al 26 de enero del 2023 las colocaciones sumaron S/ 34.2 millones, lo que representó una caída de 43.66% respecto a lo alcanzado en enero del 2022 (S/ 60.7 millones). Precisó que ya en diciembre se había observado una caída, pero esta fue ligera (-10%).

Al detallar por regiones, en las que precisamente se registraron las protestas, se observa que la caída fue incluso mayor. Así, en Madre de Dios la caída de colocaciones fue de 88%; en Puno, -85%; en Apurímac, -63%; y en Cusco, -41%.

Por principales productos financiados en la región que fueron impactados, se observa que en Madre de Dios fueron el arroz, maíz, yuca; en Puno fueron la carne vacuno, café; y en Apurímac se vieron afectados los cultivos de papa, quinua, palta y cuyes.

“Las colocaciones a nivel nacional han caído en 43% no solo por las protestas, sino, por la ausencia de lluvias en algunos lugares que ya se está regularizando, pero de todas maneras el tema de las restricciones de las vías se nos ha complicado (las colocaciones) porque nuestro crédito tiene una característica particular, que es la visita de campo. Tenemos que verificar que exista el área cultivada, hacer una visita para un segundo desembolso, y ello (las vías bloqueadas) no dificulta (la entrega de créditos)”, explicó Quispe.

Reducción de colocaciones de créditos agrarios*

Comparativo Enero 2023 vs Enero 2022

Región

Variación Principales productos financiados en la región e impactados Madre de Dios -88% Arroz, maíz, yuca, cacao Puno -85% Vacuno carne, café, camélido Apurímac -63% Papa, quinua, palto, cuyes Ayacucho -58% Cacao, papa, vacuno carne, quinua Cusco -41% Vacuno carne, caco, café, citricos Arequipa -37% Vacuno carne, arroz, uva, palto Tacna -37% Olivo, orégano, ají Fuente: Agrobanco / (*) Colocaciones efectuadas con fondos Agrobanco y Fondo Agroperú

Riesgos y reprogramaciones

Con miras a las colocaciones de febrero, dijo que no se pueden hacer proyecciones debido a que -nuevamente- la entrega de créditos está ligado a la movilidad y visita a cultivo, así como al riesgo en su proceso de producción.

Y es que según precisó, no se podrá hacer desembolsos de créditos si se observa algún riesgo de que el productor no tendrá éxito en su siembra.

De igual manera, la temporalidad del cultivo es otro factor de riesgo debido a que el crédito se encuentra asociado al ciclo de producción de cada producto.

“Si (el producto) se debía sembrar en diciembre de 2022 o enero del 2023 y lo quieres hacer en febrero del 2023, ahí hay riesgo porque no se sabe si todavía va a ver tiempo para sembrar el producto”, precisó.

Quispe detalló que en los créditos que ya se otorgaron también se han visto reprogramaciones. Recordó que la SBS ha dispuesto que las mypes afectadas por protestas puedan reprogramar sus deudas, pero en el caso del sector agrario la situación es distinta toda vez que los pagos van de la mano con la cosecha.

“Hay productores que han cosechado el producto, pero no ha podido comercializarlo; y en otros casos no está cosechando. Hasta el momento hemos identificado no más de 290 clientes que tienen esos problemas. Sabemos de productores que han suspendido sus cosechas y algunos que sí han perdido totalmente el cultivo, como los productores de papaya”, apuntó.

Contracción en el agro

Al respecto, el ex ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, explicó a gestion.pe que solo el 10% del total de los agricultores en país tiene financiamiento bancario.

De este modo, dijo que la reducción de las colocaciones de los créditos agrarios será un factor que se sumará a la contracción en el sector agro estimado para este año.

“Hemos tenido el problema de los fertilizantes el año pasado, la falta de lluvias, sequías en algunas partes y ahora las protestas, si sumamos todo eso definitivamente este año la agricultura crecerá 0.3% versus lo que creció el año pasado, que fue 3.7%. Hay una caída muy importante del crecimiento para la agricultura, va haber una retracción y lo que vemos en los créditos es una muestra más de lo que venimos diciendo de lo que va a pasar en la agricultura este año”, sostuvo.

De igual manera, dijo que se observará una contracción en la oferta agrícola entre 10% y 15%, lo que influirá en los precios de algunos productos de primera necesidad.