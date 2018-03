Colegios con pensiones de más de S/ 1000 tienen niveles de morosidad de 30%

En esta época del año uno de los problemas que más preocupan a los padres de familia es el inicio del año escolar . Útiles, uniformes y pensiones son un gasto o una inversión que quitan el sueño a muchos. Sin embargo, también significa un problema para los colegios .

Según Jorge Camacho, presidente de Adecopa –institución que alberga a 27 colegios privados dirigidos a los NSE A y B principalmente-, los colegios con pensiones de más de S/ 1,000 tienen niveles de morosidad de 30%.

"El porcentaje de morosidad están en todos los colegios privados . Los colegios que cobran pensiones de menos de S/ 300 están en una crisis total. Como Adecopa, somos una asociación pero nos reunimos con otras asociaciones de colegios privados . Hay algunos colegios que tienen problemas de superviviencia", anota.

Además, señaló que los colegios que tienen pensiones menores a S/ 400 tienen niveles, incluso, mayores de morosidad.

"Los que cobran pensiones de menos de S/ 400 tienen pensiones de morosidad de 50% y hasta un poco más. Los padres pueden no pagar todo el año e irse y te dejan colgado. No hay manera de resolver esto ahora", explica.

El 73% de colegios privados elevará pensiones en 5%, ¿por qué se da esto?

Antes estaba el tema de la inflación porque los profesores siempre piden ajustes. El ambiente es muy competitivo entonces los mejores profesores están en los colegios que pueden pagar mejor. Eso es en condiciones normales pero con la Ley de Protección de Economía Familiar se está generando un desbalance. Esto porque hay padres que no te pagan en todo el año, entonces los colegios ya no preparan sus presupuestos anuales con el índice de la inflación y aumentos sino con el índice de morosidad. Esta puede estar en un 30% a 50% mensual. Estamos hablando que pueden ser la mitad de tus padres de familia que te pagan a la quincena siguiente o cada tres meses, según el ritmo que ellos se ponen.

Pero si se suben las pensiones, ¿no habría más padres que no paguen?

Hay que diferenciar las dificultades de pago que en un colegio son normales. Puede haber una enfermedad grave, una pérdida de trabajo. El colegio esta preparado para esto. Hay becas incluso. Pero para los padres es más barato financiar sus viajes o compras y maestrías que pagarte la pensión del colegio . No es que no lo tengan sino que priorizan otros gastos. En la siguiente matrícula te pagan todo el año de golpe. Y luego siguen los atrasos. Hay otros padres que se cambian de colegio en colegio y no hay manera de cobrar.

¿Subir las pensiones es la solución?

Para poder entender hacer una comparación. Imagina lo que pasa en los edificios. Hay junta de propietarios, todos tienen que pagar los servicios. Si hay cinco vecinos que no quieren pagar y no pagan, los otros vecinos, que sí quieren los servicios, pagan lo que le corresponde a los que no quieren pagar, entonces, sube la cuota que ellos pagan. El costo mensual o anual del mantenimiento se divide entre los que sí pagan, lo mismo pasa en los colegios .

¿Justos pagarán por pecadores?

Eso es algo que no se ha visto en esta ley. Perjudica al padre de familia honrado. Si yo no pago servicios, me los cortan. En el caso del servicio educativo no existe posibilidad de suspender el servicio o trasladar a un alumno a un, por ejemplo, colegio nacional . No hay manera de hacerlo con la ley. Muchos padres, si supieran que se puede suspender, restringirían sus otros gastos, pagarían y no habría problema. En los colegios particulares la relación familia-colegio es muy fluida. En una situación real se conversa pero hay algunos que se aprovechan de la norma en perjuicio de los que sí pagan. Sin querer, estamos siendo injustos con los que sí cumplen.

Ante esto, Camacho señaló que han propuesto al Congreso que consiste en que si un padre no ha pagado por dos meses la pensión educativa y no muestra señales de qué lo hará pronto, los colegios pueden ayudarle a buscar una plaza en un colegio nacional y condonarle la deuda de esos dos meses para que el niño no se perjudique.

"La gran mayoría sí puede pagar solo que no quieren o priorizan otros gastos. Ante la situación de irse a un colegio nacional, yo puedo apostar que esa persona va a pagar con prioridad la pensión", explica.